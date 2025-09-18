Lionel Messi ja Inter Miami ovat pääsemässä yhteisymmärrykseen argentiinalaistähden monivuotisesta jatkosopimuksesta, joka varmistaisi Miamin Messin maineikkaan peliuran viimeiseksi pysäkiksi.
Miami Heraldin tietojen mukaan kuukausia kestäneet neuvottelut ovat saavuttamassa molempia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen. 38-vuotiaan Messin uran viimeiseksi kerrottu sopimus on määrä julkistaa seuraavan kymmenen päivän kuluessa.
Jalkapalloikonin uuden sopimuksen pontimena pidetään ensi kesänä Pohjois-Amerikassa pelattavia jalkapallon MM-kisoja sekä puolen vuoden kuluttua valmistuvaa ja Miamissa hartaasti odotettua seuran uutta kotistadionia.
Heinäkuussa 2023 seuraan liittyneen Messin nykyinen sopimus umpeutuu joulukuussa päättyvään kauteen.
Tällä kaudella 21 MLS-ottelussa 20 maalia ja 11 syöttöä tuottaneen Messin vuosipalkka on 20,4 miljoonaa dollaria. Nykyisen sopimuksen kokonaisarvo on huidellut 130 miljoonan ja 150 miljoonan dollarin välillä.