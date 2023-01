Lionel Messi palasi ryminällä tositoimiin – verkot heiluivat heti, PSG:n järisyttävät palkkakulut julki

– Kaikki tietävät, mihin Leo pystyy. Hän teki maalin, ja me olemme kaikki iloisia hänen puolestaan. Olemme myös iloisia, että hän on maailmanmestari – hän ansaitsi sen. Nyt meidän on saatava hänestä paras irti. On ilo pelata hänen kanssaan joka päivä ja nähdä hänet läheltä. Luulen, että tiimi ja fanit ovat iloisia hänen puolestaan, Fabian Ruiz sanoi CBS:n mukaan.