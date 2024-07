Lamine Yamal, 16, kunnioittaa toistuvalla eleellä juuriaan – Espanjan sensaatiotähdestä hurjaa puhetta: "Pelottava ajatus"

Yamal nousi otsikoihin jo päättyneellä seurajoukkuekaudella, kun hän murtautui sensaatiomaisesti Barcelonan avainpelaajaksi. Yamal pelasi La Ligassa 37 ottelua tehden viisi maalia ja antaen viisi maalisyöttöä.

Hieno kausi sai kruununsa, kun Yamal nimettiin Espanjan EM-kisajoukkueeseen.

Upeat otteet ovat saaneet EM-kisoissa jatkoa. Yamal on ollut viihdyttävää jalkapalloa pelaavan Espanjan avainpelaajia ja johdatti osaltaan Espanjan tiistaina EM-finaaliin.

Yamalin isä on Marokosta ja äiti Päiväntasaajan Guineasta, mutta Yamal on itse asunut koko ikänsä Espanjassa ja Kataloniassa. Rocafondasta kotoisin oleva nuorukainen on avoimesti ylpeä juuristaan.

Yamal tuulettaa usein maalejaan tekemällä sormillaan numeron 304. Kyseisellä eleellä Yamal viittaa Rocafondan postinumeroon 08304.

– Koko naapurusto on ylpeä siitä. Se edustaa paikan henkeä. Näytin numeron ensimmäisessä maaottelussani. Nyt se on nimikkotuuletukseni, Yamal kertoi Uefalle talvella.

"Mieletön tulevaisuus"

16-vuotias Lamine Yamal on kirjoittanut nuoresta iästään huolimatta historiankirjoja jo uusiksi useampaan kertaan. Yamal on Barcelonan seurahistorian nuorin Mestarien liigassa debytoinut pelaaja. Hän on myös Mestarien liigan kaikkien aikojen nuorin avauskokoonpanossa pelannut pelaaja.

Hän on La Ligan kaikkien aikojen nuorin maalintekijä, Espanjan maajoukkueen kaikkien aikojen nuorin debytantti ja maalintekijä sekä nuorin EM-kisoissa pelannut pelaaja.

Viimeisimpänä Yamalista tuli tiistaina miesten EM-kisahistorian nuorin maalintekijä, kun hän upotti pallon upealla kaukolaukauksella Ranskan verkkoon.

Laitahyökkääjänä operoivan nuorukaisen vahvuudet ovat hyökkäyspäässä. Yamalin taidot ovat jo nyt maailmanluokkaa, vaikka hän täyttääkin 17 vuotta vasta tulevana lauantaina.

– Vasen jalka ja se, että pystyy saamaan sen vapaaksi. Hän on hyvä ohittamaan ja kuljettamaan kovassa vauhdissa – pallo pysyy mukana. Näissä kisoissa ollaan ehkä nähty enemmän sitä, että syötön laatu on todella korkealla tasolla. Hän pystyy löytämään oman pelaajan oikean kovuisella syötöllä. Ne ovat hänen suurimmat vahvuutensa, MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen kuvailee.

Yamal on osoittanut myös todella vahvaa henkistä lujuutta ja kypsyyttä. Nuorukaisen puntti ei tutise edes silloin, kun vastustajat lyövät painetta hänen suuntaansa.

Ranskan Adrien Rabiot yritti horjuttaa Yamalia henkisesti EM-välierän alla, mutta Yamalia vastustajan vähättelevät puheet eivät hetkauttaneet. Yamal iski Rabiotille takaisin ottelun jälkeen tv-kameran välityksellä.

Väyrynen kehuu estoitta Yamalin henkisiä ominaisuuksia.

– Täytyy ihailla kohta 17 vuotta täyttävän henkistä kypsyyttä ja lujuutta. Pelataan arvokisojen välierässä ja hän pystyy tekemään ja suorittamaan niitä asioita, missä hän on hyvä. Se, että pystyt noissa paikoissa toteuttamaan niitä, kertoo henkisestä kovuudesta.

– En tiedä, tajuaako tämä uusi sukupolvi edes pelätä mitään. Onko heillä edes sellaista tietynlaista itsesuojeluvaistoa ollenkaan? Heti kun peli loppuu, niin palaute annetaan myös takaisin. Se on sellaista hyvälaatuista, ei ylimielistä, mutta tietää oman arvonsa ja kentällä tehtävät asiat tukevat sitä, Väyrynen sanoo.

Yamalia on pelityylinsä ja taitojensa perusteella verrattu jopa kaikkien aikojen parhaimmaksi pelaajaksi laajalti tituleerattuun Lionel Messiin.

Väyrynen ja Antti Niemi povaavat Yamalille kirkasta tulevaisuutta jalkapallomaailman kirkkaimmissa parrasvaloissa, vaikka Väyrynen ei vielä suostukaan povaamaan Yamalin nousevan Messin tasolle.

– En lähde vielä siihen Messin manttelinperijä -juttuun (mukaan). Siihen on todella vaikea päästä, kun puhutaan aivan poikkeustapauksesta jalkapallomaailmassa. Yamal on hyvällä tiellä ja vaikuttaa olevan terve pää. Hoitaa myös kentän ulkopuoliset asiat hyvin. Koulu käydään. Hyvässä ympäristössä kasvaa, että ihmisenä ja pelaajana kehitytään. Jos pysyy kunnossa, niin mieletön tulevaisuus on kyllä pelaajalla. Ei voi muuta sanoa, Väyrynen povaa.

– Onhan tuo aika uskomatonta, että noin nuori kaveri pystyy noin hyvällä tasolla pelaamaan. Puhutaan kuitenkin alaikäisestä ihmisestä. On se aika pelottava ajatus, että mitä sitten tulevina vuosina tapahtuu, Niemi pohtii viitaten Yamalin huimaan lahjakkuuteen.