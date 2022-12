MM-kisojen maalipörssin kärkeen näyttävästi singahtanut Kylian Mbappe kerää suitsutusta – "On sanottava, että hän on paras"

Kylian Mbappe iski kaksi todella näyttävää osumaa, kun Ranska peittosi Puolan MM-kisojen neljännesvälierässä. Ranskalaistähti on käsittämättömässä vireessä. Hän on 23-vuotiaana iskenyt jo yhdeksän osumaa MM-kisatasolla. Se on enemmän kuin esimerkiksi 37-vuotiaalla Cristiano Ronaldolla. Voit katsoa Mbappen näyttävän maalin tästä jutusta.