Suomessa havaittiin viime viikonloppuna yli miljoona lintua Euroopan suurimmassa lintutapahtumassa EuroBirdwatchissa, kertoo BirdLife Suomi tiedotteessaan.
Viikonlopun runsain laji Suomessa oli valkoposkihanhi, jonka muutto kiihtyi jo toissa viikolla. Yli kymmenentuhannen hanhen parvia havaittiin varsinkin Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Lauantaina Päijät-Hämeen Orimattilassa arvioitiin olevan jopa 70 000 valkoposkihanhea.
Myös järripeippoja ja sepelkyyhkyjä havaittiin Suomessa runsaasti.
Harvinaisempia havaintoja olivat Lemlandin Lågskärillä havaittu nunnatasku, sepeltasku Kökarissa sekä Espoossa palsasirri ja töyhtökiuru.
EuroBirdwatchissa seurattiin lintujen syysmuuttoa 34:ssä Euroopan ja Keski-Aasian maassa.