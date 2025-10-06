Suuri osa suomalaisista pitää broileria enemmän ruokana kuin eläimenä, selviää Animalian tuoreesta barometrista.

Lähes 40 prosenttia suomalaisista pitää broileria enemmän ruokana kuin eläimenä, kertoo Animalia.

Tuoreessa Broileribarometrissa tutkittiin suomalaisten suhdetta broileriin.

Sen mukaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että broilereiden jalostus aiheuttaa linnuille kärsimystä, johon tulisi puuttua. Suomalaisista 57 prosenttia hyväksyy broilerintuotannon, vaikka se aiheuttaisi luontokatoa.

– Mainoksissa broilerit esitetään vapaina ja hyvinvoivina. Todellisuudessa linnut kasvavat valtavissa halleissa, joissa ne eivät saa yksilöllistä hoitoa, sanoo Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila tiedotteessa.

Kotimaisuus syynä ostamiselle

Kotimaisuus on yleisin yksittäinen syy broilerinlihan ostamiselle, ja 40 prosenttia vastaajista valitsee broilerin juuri kotimaisuuden vuoksi. Animalian mukaan broilerinlihan tuotantoketju alkaa kuitenkin jo ulkomailla.

– Broilerinliha on kaikkea muuta kuin kotimaista. Lähes jokaisen Suomessa kasvatettavan broilerin isovanhemmat ovat kuoriutuneet Skotlannissa ja emot Ruotsissa. Suomeen ne saapuvat untuvikkoina Ruotsista, Ollila kertoo.

Useampi kuin joka neljäs ei ollut ajatellut lainkaan, miten broilerinlihaa tuotetaan. Huonoa omaatuntoa sen syömisestä kokee joka viides vastaaja, mutta valtaosaa vastaajista omatunto ei paina.

Broileribarometrin tilasi Animalia ja sen toteutti Verian väestövastaavana internetpaneelina. Tiedonkeruu tehtiin 23.–28. toukokuuta 2025.

Tulokset on vakioitu vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Vastaajia kyselyssä oli 1001 kappaletta.