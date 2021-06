Englannista löytyi kahlittu luuranko – tutkijat uskovat sen olevan todiste roomalaisten harjoittamasta orjuudesta

Nilkoista raudalla kahlittu luuranko löydettiin 600 asukkaan Great Castertonin kylästä Itä-Midlandsista, Englannista. Radiohiiliajoituksen mukaan miehen ruumis on noin vuosien 226–427 väliseltä ajalta. Antiikin Rooman Britannian provinssi kattoi suurinpiirtein nykyisen Englannin ja Walesin alueen. Rooma hallitsi alueita vuosien 43 ja 410 välillä.

– Meillä on merkittävä mahdollisuus tutkia sellaista ruumista, joka hyvin mahdollisesti kuului orjalle, Museum of London Archaeologyn Michael Marshall kertoo The Guardianille.