Tällä tiellä tepastelivat antiikin roomalaiset – tutkijat löysivät 2 000 vuotta vanhat tiet Venetsian laguunin pohjasta

Tutkimustietojen perusteella Venetsian laguunin alueella on ollut asutusta jo satoja vuosia ennen kuin Venetsian kaupunkia alettiin rakentamaan 400-luvulla.

New Scientistin mukaan tutkijat tekivät löydöksen tutkittuaan laguunin pohjaa Treportin kanaaliksi kutsutulla alueella.

– Uskomme, että se oli osa roomalaisten tieverkostoa Venetsian koillisosissa, tutkija Fantina Madricardo sanoi New Scientistille.

Tähän saakka on ollut epäselvää, kuinka paljon ihmisasutusta laguunin alueella on ollut, ja teknologia ei ole ollut tarpeeksi kehittynyttä laguunin pohjan tutkimiseen.

– Sukeltajien on vaikeaa tutkia aluetta, koska virtaukset siellä ovat voimakkaita ja Venetsian kanaalin vesi on hyvin sameaa.

Aiemmissa tutkimuksissa Treportin kanavasta on löydetty samanlaisia kiviä, joita roomalaiset käyttivät teiden rakentamiseen. Tämä viittaa siihen, että rakenteet ovat olleet roomalaisen tien varrella tai sen osia.

Osa laajempaa tieverkostoa

Aiemmin kerättyjen mallinnustietojen perusteella tie on Rooman valtakunnan aikaan ollut hiekkaisella harjanteella, joka on ajan myötä vajonnut veden alle.

Löydökset viittaavat siihen, että Treportin kanavan alueella on ollut pysyvää asutusta Rooman valtakunnan aikaan.

New Scientistin mukaan tie on jäänyt veden alle osittain siksi, että ihmisten toiminta on muuttanut jokien virtausta alueella. Jokivirtauksien muututtua alueelle ei ole tullut veden mukana tarpeeksi sedimenttiä, jotta se olisi pysynyt veden yläpuolella.