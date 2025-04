Kiitoradan päästä löytyi mysteerihautausmaa

Lentokentän läheltä Britanniasta on löytynyt ikivanha hautausmaa, joka hämmentää arkeologeja.

Cardiffin kaupungista Walesista löytyi vuosi sitten tammikuussa harvinainen varhaiskeskiaikainen hautausmaa.

Hautausmaa sijaitsee vaatimattomalla pellolla Fonmonin linnan alueella lähellä Cardiffin lentokentän kiitoradan loppupäätä.

Noin 1 400 vuotta vanhasta kalmistosta paljastui kymmeniä luurankoja.

Luurangot olivat epätavallisissa asennoissa ja niiden ohessa oli erikoista esineistöä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Kaikki vainajat oli haudattu itä–länsi-suuntaisesti.

Jotkut vainajat olivat selällään, mikä on normaalia tuolle ajalle, kun taas toiset oli asetettu kyljelleen ja muutama oli haudattu kyykkyasentoon polvet rintaa vasten.

Arkeologit eivät olleet varmoja siitä, mitä tämä tarkoittaa. Oliko samaa hautausmaata käytetty pitkään ja hautaustavat vain olivat muuttuneet vuosien saatossa, vai merkittiinkö jotkut ihmiset erilaisiksi?

Kaikki haudatut olivat naisia

Cardiffin yliopiston tutkijat ovat BBC:n mukaan nyt saaneet selville, että lähes kaikki hautausmaalle haudatut ovat naisia.

– Voi olla, että kyse on jostain erityisestä piirteestä tässä yhteisössä, tai sitten tämä on vain yksi hautapaikka laajemmalla alueella. Jossain toisessa osassa hautausmaata taas saattaa olla enemmän miehiä, hanketta johtava Andy Seaman Cardiffin yliopistosta kommentoi BBC:n haastattelussa.

Yksi kummallisimmista löydöistä on ojaan heitetty nainen. Löytö on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että kaikki muut ihmiset on haudattu hyvin huolellisesti.

Ryhmä ei vielä tiedä, miksi tätä naista kohdeltiin niin eri tavalla, mutta he uskovat hänen saattaneen olla "hylkiö" tai rikollinen.

– Aina kun luulemme ymmärtävämme jotakin, jotain uutta ilmaantuu, ja kuva muuttuu yhä kiehtovammaksi, Seman toteaa.

Lisäksi kalmistosta on löydetty kahden lapsen luurangot, mikä on tutkijoiden mukaan yllättävän vähän, kun otetaan huomioon tuon ajan korkea lapsikuolleisuus.

Myös heidän hautauksissaan on joitain mystisiä piirteitä.

– Haudan täyttämiseen käytetty maa näyttää hieman erilaiselta kuin aikuisten haudoissa, Cardiffin yliopiston arkeologi Marion Shiner selvittää BBC:n mukaan.

Vuosi sitten löydetty hautausmaa sijaitsee lähellä Cardiffin lentokentän kiitoradan loppupäätä. Kuvassa lentokone nousemassa kentältä ilmaan.Copyright (c) 2025 Shutterstock Editorial. No use without permission.

Merkkejä köyhyydestä ja rikkaudesta

Aikuisvainajien luissa on tutkijoiden mukaan kulumisen merkkejä, mikä viittaa siihen, että he olivat tehneet eläissään raskasta ruumiillista työtä.

Luissa oli kuitenkin myös yllättäviä merkkejä rikkaudesta ja ylellisyydestä.

Haudoista löytyneet keramiikan sirpaleet ja hieno, kaiverrettu lasi, liittyvät tutkijoiden mukaan todennäköisesti haudoilla käyneiden ihmisten tuomiin herkkuihin.

Lasi on tutkijoiden mukaan valmistettu luultavasti Levantissa Egyptin alueella ja muotoiltu asioiksi oletettavasti Etelä-Ranskassa. Walesiin astiat ovat saapuneet ilmeisesti viinin mukana tynnyreissä.

Näiden esineiden läsnäolo viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että kyseessä ei ollut mikään tavallinen yhteisö.

Tutkimusten perusteella kaikki hautausmaalle haudatut ihmiset eivät olleet kotoisin lähialueelta vaan eri puolilta Walesia ja mahdollisesti myös Lounais-Englannista.

DNA:n tarkempi analysointi paljastaa myöhemmin sen, olivatko jotkut heistä sukua keskenään.

Vähän lihaa, paljon kasviksia mutta ei lainkaan kalaa

Luurankojen hampaiden perusteella ihmiset olivat syöneet pääasiassa kasvispainotteisesti. Ruokavaliossa ei ollut lainkaan kalaa.

– Sekin on yksi suurista mysteereistä, tutkimuksessa mukana ollut osteologi Katie Faillace ihmettelee BBC:n mukaan.

Noin puolet Fonmonin linnan alueella sijaitsevasta kirkkomaasta on nyt kaivettu esiin.

Tähän mennessä tutkijat ovat löytäneet haudoista 39 aikuisen luurangot.

Kaivaukset jatkuvat tulevana kesänä.