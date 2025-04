Linda Sällströmille jaetaan erityispalkinto Ruotsissa – "Surullista, että tällaista tarvitaan"

Suomen jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä Linda Sällström saa Ruotsissa erityispalkinnon rohkeudestaan. Taustalla on kohtaaminen törkeyksiä huutavien kannattajien kanssa.

Tilanne sattui reilu vuosi sitten Sällströmin edustaman Vittsjön kohdattua IFK Göteborg cup-ottelussa. Vittsjö voitti ottelun 5-0, mutta juhlinnan sijasta Sällström päätti mennä keskustelemaan Göteborgin kannattajien kanssa. Suomalaishyökkääjä selvensi tuolloin Instagramissa tapahtumia.

– Eilen vietettiin naisten päivää, tänään jouduimme kuuntelemaan misogyynisiä törkyhuutoja sekä sanallista häirintää 90 minuutin ajan. Se oli todella törkeää puhetta, eikä se kuulu mihinkään, ei työpaikalle eikä mihinkään yhteiskunnassa. En ymmärrä, miksi ihmiset voivat käyttäytyä noin ja miksi sen sallittiin jatkuvan koko ottelun ajan. Jalkapallon tulee olla rauhallinen paikka kaikille ja en suostu hyväksymään moista käytöstä. Toivon, että vastuussa olevat henkilöt joutuvat vastuuseen ja tehdään selväksi, että tällainen ei käy, Sällström kirjoitti tuolloin.

Nyt Sällströmille jaetaan "vuoden erityispalkinto" Vuoden Eldsjäls -palkintogaalassa.

– Se on totta kai suuri kunnia, joka tekee minut iloiseksi, mutta samalla se tuntuu oudolta, että palkitaan jostain, minkä pitäisi olla itsestäänselvyys. Se tuntuu hiukan epämukavalta, outoa saada niin paljon huomiota, Sällström sanoi Expressenille.

Tapahtuma on yhä reilun vuoden jälkeen kirkkaana Sällströmin mielessä.

– Siinä oli ryhmä miehiä, jotka huusivat halventavia ilmaisuja. Se vain jatkui ja jatkui. Se ärsytti minua. En oikeastaan ole sellainen ihminen, joka kohtaa tällä tavalla ihmisiä, mutta tämä ylitti rajan, Sällström kertoi.

Joukkue oli edellisenä päivänä viettänyt naisten päivää ja osallistunut naisten oikeuksia käsittelevään seminaariin, jossa keskusteltiin siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta oli edennyt.

– Ja siinä oltiin päivää myöhemmin ja saimme kuulla sitä 90 minuutin ajan. Tunsin, että minun piti käydä sanomassa mielipiteeni.

Sen sijaan, että kannattajat olisivat pahoitelleet käytöstään, huusivat he lisää törkeyksiä Sällströmille. Suomalaista häiritsi eniten se, että kukaan ei puuttunut toimintaan.

– Olet työpaikallasi ja saat kuulla, että olet iso paskiainen (stor fitta), niin tuli todella tunne, että emmekö ole päässeet tätä pidemmälle? Onko tämä tosiaan sitä, miltä todellisuus näyttää vuonna 2024, Sällström sanoi.

Göteborgin seurapomo oli ollut yhteydessä Sällströmiin tapahtuneen jälkeen ja kertonut, että he aloittavat tutkinnan kannattajien toiminnasta. Vuotta myöhemmin mitään enempää ei ole kuulunut.

Sällströmin mukaan reaktioista tuli paljon suurempia kuin hän oli odottanut. Monet kertoivat, että he olivat odottaneet pitkään jonkun avautumista.

– Monet kokevat, että jalkapallo-otteluissa on ongelmallista käytöstä. Lapsia, jotka eivät uskalla mennä miesten pääsarjan otteluihin kielenkäytön ja aggressiivisen tunnelman takia. Naisten puolella ollaan hiukan paremmassa tilanteessa, mutta lajin kasvaessa ja kun katsomoissa on enemmän väkeä, niin jalkapallon pimeä puoli tulee esiin.

Huomiolla on ollut myös varjopuolensa.

– Sain hyvin ilkeitä viestejä. Samaan aikaan minusta tuntuu, että nuo viestit vain vahvistavat pointtini. Olen iloinen, että toimin niin ja tekisin samoin minä viikonpäivänä tahansa, Sällström totesi.

Sällström on jo pitkään taistellut ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Hän sai syksyllä kansainvälisen pelaajayhdistyksen FIFPRO:n palkinnon toiminnastaan.

– Minulla on alusta ja ääni, en voi muuttaa mitään itse, mutta monilla pienillä puroilla voimme saada aikaan muutoksen. Maailmassa on niin paljon paskaa, ja haluan olla tukemassa ja näyttämässä niille, jotka kamppailevat, että he eivät ole yksin.

Sällströmiltä kysyttiin, että ansaitseeko hän mielestään palkinnon.

– Kyllä ja ei. On niin paljon monia, jotka ansaitsevat sen. Teen sen niiden puolesta, jotka tekevät töitä hiljaisuudessa, mutta mielestäni on surullista, että tätä varten tarvitaan palkinto, Sällström päätti.