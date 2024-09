Suomalaisten joukkueessa tappouhkauksia – Ruotsin poliisi teki tutkinnassa läpimurron

Turvallisuustoimia on uhkausten myötä kiristetty.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo nyt, että Rosengårdin pelaajalle esitetyt uhkaukset ovat "suoria tappouhkauksia". SVT:n mukaan poliisi on tehnyt asiassa läpimuurron ja saanut verkkoalustoilta selville ip-osoitteita, joista uhkauksia on tehty.

– Olen ollut yhteydessä poliisiin, ja rikosilmoitus on nyt yhdistetty Rosengårdia koskeviin uhkauksiin. Kyseessä on isompi kokonaisuus. Tämä on levinnyt ympäri Ruotsia ja muihinkin seuroihin, Vittsjö-pomo Jimmie Andersson sanoi SVT:lle.