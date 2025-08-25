BBC: Arsenalille karu uutinen – ykköstähti sivuun neljäksi viikoksi

Jalkapalloilun Englannin Valioliigan huippujoukkue Arsenalin ykköstähti Bukayo Saka on noin neljä viikkoa sivussa, kertoo brittimedia BBC.
Saka piteli takareittään ja tuli aikaisin vaihtoon, kun Arsenal pöllytti Leedsiä 5–0 lauantaina. Hän kärsi viime kaudella takareisivaivoista. Tällä kertaa jalkaan sattui, vaikkei kontaktia ollut.
Sakalta jää välistä useampi tärkeä ottelu, sillä Arsenal kohtaa seuraavassa liigaottelussaan Liverpoolin, minkä jälkeen Englannin miesten maajoukkueella olisi kaksi MM-karsintaottelua.
23-vuotias supertähti on tullut tunnetuksi siitä, että pelaa oikealla laidalla aina täydet 90 minuuttia, vaikka ottelumäärät ovat lisääntyneet.
Terveyshuolet painavat Arsenalin tehopelaajia, sillä norjalaiskapteeni Martin Ödegaard kärsii olkapäävammasta. Kai Havertz potee jalkavaivaa, mutta joukkueen onneksi Gabriel Jesus on palailemassa harjoituksiin polvivamman jäljiltä.