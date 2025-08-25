Nyt jysähti! Manchester City kiinnostunut HJK:n huippulupauksesta

Helsingin Jalkapalloklubin 18-vuotias keskikenttälupaus Pyry Mentu on MTV Urheilun tietojen mukaan Valioliigan suurseura Manchester Cityn kiikarissa. HJK on vahvistumassa myös uudella keskushyökkääjällä.

Manchester Cityn Pohjoismaiden pääkykyjenetsijä on ollut paikalla kahdessa HJK:n ottelussa seuraamassa Mentun otteita, viimeksi sunnuntain 8–2-voitossa IFK Mariehamnia vastaan.

MTV Urheilun tietojen mukaan Manchester City on vakuuttunut loistavaa läpimurtokauttaan pelaavan keskikenttämiehen potentiaalista ja Mentu on korkealla seuran listalla.

Tarjousta ei kuitenkaan näiltä näkymin ole tuloillaan ennen kuin aikaisintaan tammikuun siirtoikkunassa. Osapuolet ovat yhteisymmärryksessä siitä, että Mentun on paras jatkaa kehittymistään HJK:ssa ainakin kuluvan kauden loppuun saakka.

HJK:n kasvatti Mentu pelaa ensimmäistä kokonaista kauttaan Veikkausliiga-seuran miehistössä. Hän on pelannut 19 sarjaottelua – joista 16 avauskokoonpanosta. Menty on tehnyt kyseisissä kamppailuissa kaksi maalia ja antanut neljä maalisyöttöä. Lisäksi tehoja on syntynyt Suomen cupin ja Liigacupin puolella.

HJK vahvistaa hyökkäystään

HJK on MTV Urheilun tietojen mukaan vahvistamassa joukkuettaan myös uudella hyökkääjällä ennen kesän siirtoikkunan sulkeutumista.

Kosovolaiskärki Ardit Tahiri, 22, on siirtymässä HJK:hon lainalle Kosovon pääsarjaseura KF Llapinista, jos työlupa-asiat menevät odotetusti maaliin huomenna tiistaina.

Tahiri teki viime kaudella 16 maalia 33 pelaamassaan pääsarjaottelussa. HJK:n myytyä Kai Meriluodon ruotsalaisseura IFK Värnamoon aiemmin kesän siirtoikkunassa, on seura etsinyt tulitukea joukkueen ykköskärki Teemu Pukille.