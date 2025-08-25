Oliver Antmanin Rangersilla umpisurkea alkukausi – "Tämä on elintärkeä viikko"

Julkaistu 25.08.2025 18:26

MTV URHEILU – STT

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa Huuhkajissa loistaneen hyökkääjä Oliver Antmanin uusi seura Glasgow Rangers on aloittanut kautensa alavireisimmin miesmuistiin.

Rangers pelasi sunnuntaina Skotlannin liigassa kolmannen peräkkäisen 1–1-tasapelin jäätyään pistejakoon St. Mirreniä vastaan. Rangersin kanssa vuosikymmenet Skotlannin herruudesta kisannut paikalliskilpailija Celtic laskettelee kuuden pisteen karkumatkalla voitettuaan kolme ensimmäistä peliään.

Rangersin olisi aika herätä keskiviikkona, kun se kohtaa Mestarien liigan karsinnoissa belgialaisen Club Bruggen. Brugge lähtee kotipeliinsä kahden maalin johdosta kukistettuaan Rangersin viime viikolla ensimmäisessä kohtaamisessa 3–1.

Ensi sunnuntaina Rangers kohtaa skottiliigassa Celticin.

– Tämä voi olla meille ratkaiseva viikko, kaksi äärimmäisen tärkeää ottelua peräkkäin, Rangersin keskikenttäpelaaja Joe Rothwell sanoi.

