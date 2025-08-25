Veikkausliigassa maalijuhlat – Gnistanille huipputärkeä voitto

Veikkausliigan kahdessa ottelussa nähtiin yhteensä kymmenen maalia. SJK tiivisti voitollaan tilannetta sarjan kärkipäässä ja Gnistan nousi voitollaan mestaruussarjaan oikeuttavalle paikalle.
Gnistan ja AC Oulu tarvitsivat kipeästi pisteitä maanantaina jalkapalloliigan kohtaamisessaan, jonka kotijoukkue Gnistan voitti lukemin 3–2.
Avausmaalia ei tarvinnut odottaa pitkään, kun Tim Väyrynen vei isännät johtoon 7. minuutilla rangaistuspotkusta kauden kolmannella maalillaan.
AC Oulu tuli tasoihin noin varttia myöhemmin niin ikään rankkarista, jonka viimeisteli oululaisten kapteeni Niklas Jokelainen.
Toisella puoliajalla Gnistan otti peliä haltuunsa ja sai palkinnon 74. minuutilla, kun Jevgeni Bashkirov puski kauden avausmaalillaan isännät 2–1-johtoon.
Pakwo Abdoul Rachide Gnanou osoitti hetkeä myöhemmin Gnistanin pääpelin olevan terässä, kun puolustaja puski lukemat 3–1:een.
18-vuotiaan Julius Paanasen kavennusmaali oli vierasjoukkueelle laiha lohtu, sillä AC Oulu joutui lähtemään kotimatkalle neljännen peräkkäisen liigatappion saattelemana.
Gnistan nousi voitolla sarjataulukossa mestaruussarjaan oikeuttavalle kuudennelle sijalle. Helsinkiläisseuralla on kolmen pisteen etumatka seitsemäntenä olevaan VPS:ään ennen runkosarjan päätöskierrosta.
AC Oulu jatkaa sarjataulukossa viimeistä edellisenä.
SJK:n hankinta osui heti
Seinäjoen Jalkapallokerho tiivisti jalkapalloliigan kärkipään taistelua hakemalla 3–2-vierasvoiton Valkeakoskelta. Inter ja KuPS ovat vain kolme pistettä edellä viidentenä jatkavaa SJK:ta.
SJK:n voittomaalin teki kauden avausottelunsa pelannut Kevin Nyarko lisäajalla. Hän tuli Seinäjoelle Ruotsin ykkösdivisioonan Varbergista viime viikolla.
SJK sai otteluun hyvän alun. Kasper Paananen sai liikaa tilaa ja laukoi läheltä kauden 13. maalinsa. Hän siirtyi yksin maalipörssin kärkeen.
– Meillä oli jo avauspuoliajalla paljon paikkoja lisätä johtoa. Toisella puoliajalla jäimme tappiolle, mutta joukkue näytti luonnetta nousemalla voittoon, sanoi SJK:n valmentaja Stevie Grieve.
Haka siirtyi johtoon, kun Kalle Multanen teki kaksi rangaistuspotkumaalia. Jeremiah Streng puski tasoituksen läheltä, ja myös Nyarkon maali tuli läheltä Anton Lepolan vartioimaa maalia.
– Olimme liian kilttejä boksissa. Jatkossa pitää olla enemmän jätkätyyppejä, sanoi Hakan valmentaja Kari Martonen.
SJK kohtaa runkosarjan päätöskierroksella juuri KuPSin. Kahdeksannen peräkkäisen voitottoman ottelun pelannut Haka päättää sarjan Oulussa.