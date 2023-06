Liikunnanopettaja nosti pesäpalloa eikä noussut enää ylös: Näin neuvokkaat oppilaat pelastivat tämän hengen

Poikia haluttiin muistaa siitä, miten he neuvokkaalla ja ripeällä toiminnallaan olivat pelastamassa opettajansa henkeä.

"Kaikki tapahtui nopeasti"

Mustakallio on tuntenut Kuivasen pidemmältä ajalta ja tietää hänet hyvin pidetyksi opettajaksi.

– Tuntuu hurjalta, että tuttu on tuollaisen kohtauksen saanut, hän toteaa.

Opettaja pääsi vielä takaisin töihin

"Meillä on kaunis tulevaisuus ja upeita nuoria"

Rehtori Latomäkikin on sitä mieltä, että tilanteessa oli ehdottomasti onni mukana. Jos kohtaus olisi sattunut esimerkiksi liikuntavarastossa, olisi tilanne voinut päättyä kohtalokkaasti.

Latomäki kertoo, että nuoret olivat luonnollisesti tapahtuneen jälkeen järkyttyneitä. Tilanteen yllättävyydestä huolimatta he kuitenkin hoitivat tilanteen hienosti.

– Olen onnellinen mies, on paljon kokemuksia, jotka kantavat. Tämä kokemus osoittaa, että meillä on kaunis tulevaisuus, meillä on upeita nuoria, hän kehuu.