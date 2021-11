Jussi esti vanhuksen puukotuksen, Aleksi pelasti humalaiset hukkumasta ja Marijo sukelsi liekkeihin – heidät palkittiin hengenpelastusmitaleilla

Vuosittain hengenpelastusmitali myönnetään noin kymmenelle poikkeuksellista rohkeutta osoittaneelle kansalaiselle koko maassa. Mitaleita on myönnetty aina 1920-luvulta lähtien.

Jussi Saksa saattoi estää nuoren tytön puukottamasta vanhuksen hengiltä

Yksi mitalin saaneista on espoolainen Jussi Saksa, joka osoitti poikkeuksellista rohkeutta keskeyttämällä väkivallanteon keväällä 2020.

Päätös syntyi parissa sekunnissa, kun muut eivät tehneet mitään

"Olin pöyristynyt – se oli se sana"

"Verta oli runsaasti – se oli selvästi huono tilanne"

Aleksi Määttä ui 15-vuotiaana turvaan kaksi humalaista uimaria

– He huusivat paniikinomaisesti, ja tajusin, että he ovat ihan oikeasti pulassa. Sekä rannalla että sillalla oli muitakin ihmisiä, mutta näytti, etteivät he tajunneet tilanteen vakavuutta, Määttä kertoi MTV Uutisten haastattelussa tapahtumien jälkeen.