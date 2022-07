Liikemies Henry Aflecht jakoi hurjia videoita Espanjassa riehuvista metsäpaloista: "Yllättävän nopeasti homma menee huonommaksi"

– Ensimmäistä kertaa ikinä on sitten Espanjan metsäpalo ihan tässä omalla rinteellä, liikemies toteaa videollaan.

– Tuossa on ihan kupeessa tuollainen uusi asutusalue, mihin on rakennettu aikamoinen määrä taloja. Jos (tuli) tuonne pääsee leviämään, niin sitten on aika huono juttu. Toki myös jos se tulee tuota rinnettä alas, niin tämä alue menee heikkoon happeen, hän jatkaa.