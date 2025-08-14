Maastopalot riehuvat Etelä-Euroopassa – sytyttämisestä epäiltyjä otettu kiinni

maastopalo
Julkaistu 14.08.2025 19:28

MTV UUTISET – STT

Etelä-Eurooppaa viime päivinä vaivanneiden maastopalojen sammuttaminen jatkuu.

Kaksi Espanjan EU:lta maastopalojen sammuttamiseen pyytämää sammutuslentokonetta saapui torstaina iltapäivällä Espanjaan, jossa roihusi edelleen kymmenkunta paloa.

Espanjaa jo kaksi viikkoa koetelleet kuumat lämpötilat ovat luoneet edellytykset maastopaloille ja niiden nopealle etenemiselle. 

Myös Kreikka on pyytänyt EU:lta apua palojen sammuttamiseen.

Espanjan viranomaiset ilmoittivat torstaina pidättäneensä neljä ihmistä, joita epäillään metsäpalojen sytyttämisestä.

Kreikan Patrasissa kolme miestä on pidätettynä epäiltynä tulipalojen sytyttämisestä tiistaina.

