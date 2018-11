Herra presidentti Trump, tässä lista niistä oikeista syistä, miksi Suomen metsät eivät pala – vaikka haravointikin on toki kivaa!

"Ihan haravoinnista ei ollut puhe"

Suomen sääolot turvaavat maastopalojen ehkäisyn

Tosiasiahan on se, ettei Suomen metsäpalotorjunta perustu "normipäivään metsässä" eli lehtien imurointiin, kuten Pyry Luminen Twitterissä asian esitti, vaan taustalla on pitkälle kehittynyt metsäpalotorjuntajärjestelmä. Sen tavoitteena on ennaltaehkäisy, mahdollisen palon nopea havainnointi sekä tehokas sammutus.