Los Angelesissa asuva Ismo Leikola joutui pakenemaan kodistaan maastopalojen vuoksi

Ismo Leikola kertoo Instagramissa, että hänen täytyi lähteä kotoaan alueella riehuvien maastopalojen vuoksi.

Yhdysvalloissa ainakin viisi ihmistä on kuollut Los Angelesissa ja sen ympäristössä riehuvien maastopalojen vuoksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan yli 100 000 ihmiselle on annettu maastopalojen vuoksi evakuointikäsky. Yksi heistä on suomalaiskoomikko Ismo Leikola.

Los Angelesissa asuva Leikola jakoi Instagram-tililleen videoita liekkimerestä. Hän kertoo postauksessaan, että hänen täytyi lähteä kotoaan.

– Los Angeles on tulessa. Minun täytyi lähteä kotoani. Monet kodit ovat palaneet, ja huomenna saan todennäköisesti selville, onko omani yksi niistä, Leikola kirjoittaa postauksessaan.

Leikolan mukaan kaikkialla oli paksua savua, joka teki hengittämisestä vaikeaa.

– Nyt olen kaukana ja turvassa. Toivon, että kaikki ovat turvassa ja kunnossa, hän päättää tekstinsä.

Monet ovat menettäneet kotinsa Los Angelesin maastopalojen vuoksi. Yksi heistä on yhdysvaltalainen seurapiiritähti Paris Hilton, jonka Malibussa sijaitseva miljoonakoti paloi maan tasalle.

Hilton kertoo Instagram-tilillään seuranneensa suorasta uutislähetyksestä, kuinka hänen kotinsa paloi.

