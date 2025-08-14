Espanja pyytää apua roihuvien maastopalojen hillintään – jo neljä kuollutta

Tänä vuonna Espanjassa on palanut lähes 100 000 hehtaaria maastoa. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna viime vuoteen.
Espanja on pyytänyt Euroopan unionilta apua maastopalojen torjunnassa. Asiasta kertoi maan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska myöhään keskiviikkona.
Sisäministerin mukaan EU:lta on pyydetty kahta sammutuslentokonetta. Hän toivoo, että ne toimitettaisiin mahdollisimman nopeasti, sillä sääennusteiden mukaan tulipalot saattavat pahentua.
Espanjaa jo kaksi viikkoa koetelleet paahtavan kuumat lämpötilat ovat luoneet edellytykset maastopaloille ja niiden nopealle etenemiselle.
Paikallisten alueviranomaisten mukaan lähes 6 000 ihmistä 26 paikkakunnalta on evakuoitu kodeistaan.
Tänä vuonna Espanjassa on palanut lähes 100 000 hehtaaria maastoa. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Ainakin neljä kuollut
Maastopalot ovat viime päivinä kurittaneet useita Etelä-Euroopan maita.
Maastoa on roihunnut Espanjan lisäksi ainakin Portugalissa, Italiassa, Balkanin niemimaalla ja Kreikassa. Keskiviikkona eri puolilla Kreikkaa roihusi yli 20 maastopaloa, joita sammutti noin 4 850 pelastajaa.
Kaikkiaan Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä, ja tuhannet pelastajat ovat olleet sammuttamassa paloja.
Tähän mennessä neljän ihmisen kerrotaan kuolleen Etelä-Euroopan maastopalojen seurauksena.