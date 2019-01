Li Andersson kolumnissaan: Ilmastonmuutosko tulee pienituloisen kukkarolle?

Aiheen käsittely on äärimmäisen tärkeää, sillä aikaa vitkuttelulle ei enää ole. Tulevat kymmenen vuotta ratkaisevat, onnistutaanko Suomen päästöjä vähentämään ja hiilinieluja kasvattamaan niin, että ilmastokuormituksemme on yhteismitallinen kansainvälisesti sovitun puolentoista asteen lämpenemisrajan kanssa.

Hallituspuolueiden huoli pienituloisista on vain heikko yritys verhoilla heidän omaa kunnianhimottomuuttaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ratkaisujen esittämisen sijaan luodaan kuvaa, että kaikki toimet koko maapalloa uhkaavan ympäristö- ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi olisivat suomalaiselta pienituloiselta tai tavalliselta työssäkäyvältä palkansaajalta pois. Näin ei tietenkään ole.

Kokoomus on esimerkiksi useampaan otteeseen ilmoittanut haluavansa siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristölle haitallisen toiminnan verottamiseen. Tämä kuulostaa ehkä hienolta periaatteelta, mutta kansankielellä se tarkoittaa, että progressiivista ansiotuloverotusta vähennetään ja valtion tulonmenetykset korvataan tasaverojen korotuksilla.

Pienituloiset eivät kuitenkaan ole ilmastonmuutoksen pahimpia aiheuttajia. Suurituloisten päästöt ovat tutkimusten mukaan muita suurempia, koska he kuluttavat, omistavat ja matkustavat enemmän ja asuvat tilavammin. Heillä on myös pienituloisia parempi maksukyky, joten eikö olisi oikeudenmukaista, että he myös kantaisivat suurimman vastuun ilmastonmuutoksen hillinnän kustannuksista? Kyllä olisi.