Li Anderssonin kolumni: Miksi elinkeinoelämä pelkää poliittista suunnanmuutosta? Verotsunamia kauhistellaan jo ennen kuin hallitusohjelma on edes valmis

"Onko mitään hallitusohjelmaa kohtaan asetettu näin paljon painetta?"

Kritiikistä on havaittavissa tuttua oikeistolaista, yleistä vero- ja investointivastaisuutta, mutta erityisesti esitys lähdeveron käyttöönotosta institutionaalisille sijoittajille on saanut elinkeinoelämän lobbarit liikkeelle. Elinkeinoelämän keskusliitto on ilmaissut huolensa apurahansaajien ja eläkeläisten pärjäämisestä ja Finanssialan keskusliitto on huolestunut tavallisten duunareiden pärjäämisestä.