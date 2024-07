Lewis Hamiltonille ikävä uutinen – lähde: maaginen F1-mestaruusvelho karkasi Ferrarin käsistä

Hamilton, 39, siirtyy tämän kauden jälkeen Mercedekseltä Ferrarille. Kyseisen taipaleen alkuun on viritelty melkoista tuhkimotarinaa, kun pitkään Red Bullilla vaikuttanutta suunnittelijavelhoa Adrian Newey'tä on vety Maranellon punaisten riveihin.

Newey on tehnyt F1-urallaan maagista jälkeä. Hänen piirtämillään autoilla on voitettu yhteensä 12 valmistajien ja 13 kuljettajien maailmanmestaruutta.

Motorsport.com:n mukaan tällä hetkellä todennäköisintä on se, että Newey päätyy Aston Martinille, joka on ollut hanakasti hänen perässään. Aston Martinin F1-tallin omistaja Lawrence Stroll on ehtinyt jo pitää tehdasesittelyn Newey’lle. Stroll on myös panostanut merkittävällä tavalla tallin uusiin tiloihin, jotka on rakennettu Englantiin.