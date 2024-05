F1-pomo kuin puulla päähän lyöty: Red Bullia uhkaa "täydellinen katastrofi"

Newey, 65, lukeutuu koko F1-historian merkittävimpiin insinööreihin. Autoilla, joiden suunnittelussa hän on ollut mukana, on voitettu viimeisten 32 vuoden aikana 12 valmistajien ja 13 kuljettajien MM-titteliä.

Red Bullin osalta ei voi sanoa samaa, sillä mikäli Newey on vapaa siirtymään toiseen F1-talliin viimeistään 1. huhtikuuta 2025, niin kuin Red Bullin tiedotteesta on tulkittavissa, hänen kädenjälkensä ehtii vielä hyvin näkyä vuoden 2026 autossa, jotka suunnitellaan täysin uusien sääntöjen pohjalta. Perinteisesti Neweyn osaaminen suunnittelupöydällä on tullut parhaiten esiin juuri sääntömuutosten yhteydessä.