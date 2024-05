Lehti: Ferrarilta on tulossa jättiläismäinen tiedote

Newey, 65, tunnetaan 1980-luvulta alkaneen modernin F1-aikakauden suurimpana suunnittelijana, jonka kädenjälki on ollut vuosikymmenten saatossa kultainen. Autoilla, joiden suunnittelussa Newey on ollut mukana, on vuodesta 1992 lähtien voitettu 12 valmistajien ja 13 kuljettajien MM-titteliä – ja tänä vuonna molempia on tulossa suurella todennäköisyydellä taas yksi lisää.