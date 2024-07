Mika Häkkisen mestaruuksien taustavelho hämmentää F1-varikolla – suorittaa erikoisen näköistä vakoilua

F1:ssä alkuvuoden aikana on nähty isoja uutispaukkuja, joista merkittävin on lajin seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin siirto Mercedekseltä Ferrarille. Toinen hyvinkin merkittävä liike tapahtuu taustalla, kun lajin todellinen suunnittelijavelho Adrian Newey jättää Red Bullin. Kuviossa on erikoisia mutkia matkassa.