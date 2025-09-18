F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton nousi kesällä otsikoihin, kun hänen rajuista puheistaan vedettiin lopettamisvihjailupäätelmiä. Nyt Hamilton laukoo aivan toisenlaista tekstiä.

Täksi kaudeksi Ferrarille vaihtanut ja sen jälkeen vain ajoittain kärjen tuntumassa ajanut Hamilton, 40, turhautui elokuun alun Unkarin GP:n yhteydessä. Hamilton jäi tuolloin lauantain aika-ajossa vasta sijalle 12. Samaan aikaan hänen tallikaverinsa Charles Leclerc täräytti paalupaikalle.

– Olen täysin hyödytön, Hamilton puhisi tuolloin, jatkaen perään:

– Tiimissä ei ole mitään ongelmia. Kuten näitte, (toinen) automme on paalupaikalla, joten luultavasti meidän täytyy vaihtaa kuskia.

Avautuminen tulkittiin osaltaan niin, että Hamilton olisi vihjaillut mahdollisella lopettamispäätöksellä. Entinen F1-kuski David Coulthard on ehtinyt puhua muun muassa siitä, että F1:n moninkertainen maailmanmestari on menettänyt "otteensa". F1:n entinen pomo Bernie Ecclestone puolestaan ehdotti, että Hamiltonin kannattaisi lopettaa, jotta hän ei "pilaa mainettaan".

Nyt Hamilton laukoo kuitenkin aivan toisenlaista puhetta, kun hän puhuu tulevaisuudestaan.

– Minulla ei ole aikomustakaan lopettaa lähiaikoina, Hamilton ilmoitti L'Equipen haastattelussa.

– Arvostan todella sitä, että esimerkiksi Fernando Alonso jatkaa uraansa. Hän on kuitenkin minua vanhempi (44 vuotta). Jatkan, kunnes hän täyttää 50! Hamilton pamautti.

Hamilton puhui myös siitä, ettei hän aio pyöriä enää F1-varikolla sen jälkeen, kun hän lopettaa uransa.

– En usko, että haluan tulla takaisin. En näe, että matkaisin enää eri kilpailuihin ja että pyörisin vain varikolla.

– Tiedän, että jotkut tekevät noin ja ehkä kantani muuttuu kuukausi tai kaksi lopettamisen jälkeen. Tai sitten teen jotain aivan muuta, Hamilton pyöritteli.

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Azerbaidzhanin katuradalla.