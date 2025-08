Lewis Hamiltonilta synkkä paljastus

Lewis Hamilton yritti parhaansa mukaan perustella aiempia puheitaan, joiden mukaan Ferrarin pitäisi mahdollisesti vaihtaa kuljettajaa. Unkarin osakilpailun jälkeen brittitähti paljasti, ettei tilanne hänen taustallaan ole erityisen hyvä.

Hamilton karsiutui aika-ajojen toisessa osassa lauantaina, minkä jälkeen hän viittasi ajotyylinsä olevan keskeisin syy vaikealle debyytti-kaudelleen Ferrarilla.

Sunnuntain kisassa Hamilton sijoittui 12:ksi, minkä jälkeen häntä pyydettiin ammentamaan lauantain hämmentäviä kommenttejaan. Hamilton perusteli puheitaan varsin niukkasanaisesti.

– En erityisesti (osaa sanoa mistä se tuli). Kun sinulla on tunne, sinulla on tunne, Hamilton vaikeroi Sky Sportsin haastattelussa Autosportin mukaan.

– Taustalla tapahtuu paljon asioita, jotka eivät ole kovin hyviä, hän paljasti.

Vastahakoisesti aiheesta keskustelleelta Hamiltonilta kysyttiin varmistukseksi, rakastaako hän edelleen kisaamista.

– Rakastan sitä edelleen. Rakastan edelleen kilpa-ajoa, hän vahvisti.

Hamiltonin kisan puhuttanein hetki nähtiin neloskaarteessa, kun Max Verstappen ohitti hänet kiistanalaisella tavalla. Hamilton ajoi ulos radalta Verstappenin tultua lähelle ja F1-tuomaristo selvitti toimiko hollantilainen tilanteessa väärin. Verstappen selvisi jännittävästä hetkestä kuitenkin ilman rangaistusta, eikä Hamilton itse ollut halukas puimaan tapahtunutta enää kisan jälkeen.

– Minulla ei ole paljoakaan sanottavaa asiasta, hän sanoi.

Hamilton on MM-sarjassa kuudentena, kun F1-kausi jää kolmeksi viikoksi kesälomalle. Seitsenkertainen maailmanmestari on yltänyt tällä kaudella parhaillaan neljänneksi, mikä on tapahtunut kolme kertaa. Palkintokorokkeella 40-vuotiasta ei kuitenkaan olla sitten Mercedes-lähdön jälkeen nähty.