Entinen F1-pomo pyytää Lewis Hamiltonia lopettamaan – "Olisi pitänyt jo tehdä niin"

Entinen F1-pomo Bernie Ecclestone, 94, on antanut oman mielipiteensä Ferrari-kuski Lewis Hamiltonin kehnosta ajovireestä.

Suuren mediahuomion saattelemana Ferrarille täksi kaudeksi siirtyneen Lewis Hamiltonin alku uudessa tallissaan ei ole vastannut odotuksia.

Unkarin kisaviikonloppu oli Hamiltonilta todellinen rimanalitus. Hän karsiutui aika-ajoissa jo toisessa osiossa ja jäi kisassakin kokonaan ilman pisteitä. Hamilton kritisoi itseään viikonlopun aikana voimakkaasti ja kutsui itseään hyödyttömäksi.

Nyt oman mielipiteensä Hamiltonista on antanut myös F1-sarjan entinen johtaja Bernie Ecclestone.

– Lewis oli todella lahjakas, ja luultavasti on vieläkin. Mutta kuten monilla kirkkaimmalle huipulle pääsevillä urheilijoilla, on olemassa vain yksi suunta, eikä se ole hyvä suunta. Se on vain alaspäin, Ecclestone kertoo Daily Mailille.

– He väsyvät. Lewis on väsynyt. Hän on tehnyt tuota vuosikaudet. Hän tarvitsee totaalisen tauon, ja hänen on tehtävä jotain täysin muuta. Hän ei ehkä nyt ajattele niin, mutta lopettamisen jälkeen hän tottuu tekemään muita asioita. Minusta hänen olisi pitänyt tehdä niin jo jokin aika sitten, Ecclestone jatkaa.

Vaikka Ferrari ei olekaan suorituskyvyllisesti F1-ruudukon parhain auto, on Charles Leclerc yltänyt kauden aikana huomattavasti parempiin suorituksiin kuin seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton.

Lue myös: Toto Wolffilta voimakas puolustuspuhe Lewis Hamiltonille

Ecclestonen mukaan Hamiltonin pitäisi jättää F1-radat taakseen jo kesken kauden.

– Jos minä olisin hänen taustatiimissään, neuvottelisin Ferrarin kanssa välittömästi ja sanoisin, "jos teillä on joku korvaava kuski Lewisille, hän astuu syrjään", Ecclestone sanoo.

Ecclestone korostaa, ettei hänellä ole mitään Hamiltonia vastaan, vaan pikemminkin kyse on Hamiltonin suojelemisesta. Ecclestone ei halua, että 40-vuotias tähtikuljettaja loukkaantuu uransa loppusuoralla vakavasti.

– En haluaisi mitään pahaa tapahtuvan Lewisille. Hän ei taistele maailmanmestaruudesta, ja on sellaisessa elämänvaiheessa, ettei ole sen arvoista viettää kaksi vuotta sängyssä murtuneen selän tai jonkin muun ilkeän vamman takia. Hänen ei tarvitse ottaa enää riskejä. Hän on voittanut seitsemän maailmanmestaruutta ja se on aika lailla tarpeeksi, Ecclestone sanoo.