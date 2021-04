Levi on ainoa Lapin laskettelukeskuksista, jossa ravintolat ovat kiinni – nyt Levin pääsiäisturistit suuntaavat syömään Ylläkselle

Kittilän naapurikunnassa Kolarissa vuorostaan Public House Selvä Pyyn ravintoloitsija Ilkka Poutanen kertoo ensimmäisen viikon olleen varsin kiireinen. Ravintola saa olla auki ilta kymmeneen asti, turvavälejä on noudatettava ja käsidesiä on löydyttävä.

– Sesonki on käynnistynyt oikein mukavasti. Ihmiset ymmärtävät tilanteen ja kasvomaskeja käytetään paljon, Poutanen toteaa MTV Uutisille.

Ravintoloitsija kertookin havainneensa, että Leviltä on saapunut turisteja taksikyydillä syömään ja laskettelemaan Ylläkselle. Asiakkaille ravintolahetki on iso osa lomakokemusta Poutasen mukaan.

– Ihmisille on varmasti tärkeää se loman tunne. Laskettelun jälkeen voi tulla syömään tai ostamaan virvokkeita.

Leviltä saapuvien joukossa on ollut ravintoloitsijan mukaan myös iltaelämää etsineitä. Lapin yökerhot ja karaokebaarit eivät kuitenkaan tänä keväänä ota vastaan bilettäjiä.

Toisenlainen pääsiäinen

– Kyllä tämä on ollut pitkä vuosi, kun on pitänyt miettiä omaa liiketoimintaa. Jos voi puhua tällaisesta koronaväsymyksestä, niin sellaista on havaittavissa.