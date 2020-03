Näin koronavirus on iskenyt eri ikäryhmiin Suomessa – nuoret aikuiset suurin kohde

Keskiviikkoon mennessä Suomessa on todettu 359 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta, kertoo THL.

Sairastuneiden todellinen määrä on todennäköisesti paljon suurempi, sillä viruksen testaamista on vähennetty runsaasti vähäoireisten keskuudessa. THL:n arvion mukaan todellinen luku voi olla jopa 20-30 kertaa suurempi.

Työikäiset korostuvat

THL:n tilastojen mukaan suurin määrä sairastuneita on ikäryhmässä 25-34-vuotiaat, jossa vahvistettuja tapauksia on 82. Lähes samoissa luvuissa on 45-54-vuotiaat (79) ja 35-44-vuotiaat (73).