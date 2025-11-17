Karhut herkuttelivat ennen unille menemistään muun muassa Korkeasaaren oman mehiläistilan hunajalla.

Korkeasaaren karhut ovat käyneet talviunille.

Eläintarha kertoi tänään maanantaina, että ennen talviunille vetäytymistä karhut herkuttelivat Korkeasaaren mehiläispesistä saaduilla hunajakennoilla.

Katso video karhujen hunajaisesta herkkuhetkestä artikkelin yläosasta.

24-vuotias emokarhu Sofia ja sen 19-vuotias pentu Yulia nuokkuivat talvipesissään ison osan päivää marraskuun alusta alkaen.

Tankkaus ennen unia

Karhut olivat väsyneitä jo lokakuun lopulla, mutta tuolloin ne vielä ulkoilivat päivittäin ja söivät hyvin. Karhut tankkasivat itsensä syksyn aikana noin 220-kiloisiksi.