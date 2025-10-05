Ilman sopimusta parhaillaan oleva Leo Komarov ei käsitä SM-liigan perjantain ottelun tappelusta annettuja pelikieltoja.

SM-liiga tiedotti lauantai-iltana antaneensa JYPin Pekka Jormakalle ja HIFK:n Lauri Sinivuorelle kahden ottelun pelikiellon perjantaina Jyväskylässä pelatun ottelun nyrkkitappelusta.

Kurinpito näki ottelun lopussa suoraan aloitustilanteesta alkaneen nujakan ei-spontaaniksi tappeluksi, joka Liigan kurinpitokäytännön mukaan on pelikiellolla rangaistava rikkomus.

Sinivuori kärsi ensimmäisen ottelun pelikiellostaan jo lauantaina HIFK:n pelatessa KalPaa vastaan. Jormakka on puolestaan sivussa JYPin kahdesta seuraavasta pelistä.

Ilman sopimusta oleva konkarihyökkääjä Leo Komarov ärähti päätöksestä lauantai-iltana. Viime kaudella HIFK:ta edustanut Komarov ei voinut käsittää tuomiota.

– Nyt iltakaljat pois ja aloittakaa tekee hommia, 2 peliä tosta? Ootteko kattonut oikea video? Kaksi welterweightia halailee pelin lopussa ja te annatte pelikieltoja ,on ajat muuttunut.. #hävetkää, Komarov kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Lauantainakin kuohuttanut ulosajo

Lauantaina Liiga ilmoitti antaneensa TPS:n Ruben Rafkinille yhden ottelun pelikiellon tämän perjantain Jukurit-ottelussa tekemästä lyönnistä Alexander Ruutun päähän. Vaasan Sportin Kalle Miketinac ei sen sijaan saanut pelikieltoa perjantain SaiPa-ottelussa ulosajon tuoneesta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Lauantain kierrokselta kurinpidon käsittelyyn eteni Kärppien Tuomas Salmelalle ulosajon tuonut päähän kohdistunut taklaus, jossa Kiekko-Espoon Arvid Aronsson loukkaantui. Kärpät protestoi tuomiota vahingolta näyttäneestä tilanteesta.

MTV Urheilun sunnuntaiaamuna tavoittama SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen ei halunnut kommentoida kesken olevan tapauksen käsittelyä.

– Olen tietysti katsonut tilanteen, mutta kun asia on edennyt kurinpitoon, niin annetaan kurinpidolle työrauha. En lähde kommentoimaan yksittäistä tapausta ennen kuin prosessit ovat valmiita, Markkanen totesi.