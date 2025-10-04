Kiekko-Espoon ja Kärppien liigaottelussa nähtiin erikoinen tilanne.
Kärppien puolustaja Tuomas Salmela sai kamppailun kolmannessa erässä ulosajon, kun Kiekko-Espoon puolustaja Arvid Aronsson käytännössä luisteli häntä päin. Ottelun päätuomarit tulkitsivat, että Salmela taklasi Aronssonia päähän, minkä myötä Salmela sai tilanteesta 5+20-minuutin rangaistuksen.
Kun päätuomari Anssi Salonen julisti tuomion, Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen reagoi ratkaisuun varsin näyttävällä tavalla.
Karjalainen vetäisi niin sanotun "facepalmin" eli hän häpesi päätöstä peittämällä kasvonsa käsillään.
Video tilanteesta ja ulosajon reaktioista näkyy jutun yläreunasta.
Kärpät otti illan ottelusta 5–1-voiton. Se kaatoi kahden illan sisällä Ilveksen ja Kiekko-Espoon yhteismaalein 12–3.