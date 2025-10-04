JYPin ja Helsingin IFK:n välisen ottelun päätöserässä nähtiin Pekka Jormakan ja Lauri Sinivuoren välinen tappelu, joka on edennyt Liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn kahden muun tilanteen lisäksi.

JYP oli mennyt hetkeä aiemmin jo 5–0-johtoon Valtteri Ojantakasen maalilla. Kiekko pudotettiin keskelle, minkä jälkeen Jormakka ja Sinivuori aloittivat ei-spontaanin tappelun.

Katso tilanne ylälaidan videolta.

Tappelu oli nopeasti ohi, kun Jormakka putosi jään pintaan. Tuomarit passittivat kaksikon sen jälkeen aikaiseen suihkuun. Ottelussa kummallekin tuomittiin 5+PR ja sen jälkeen tilanne eteni myös Liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn.

JYP voitti ottelun lopulta tyrmäävin 6–0-lukemin. JYP palasi voitolla sarjakärkeen, kun taas IFK jatkaa joukon pohjilla.

Lue myös: Olli Jokinen tunnusti karun faktan Jori Lehterästä

SM-liigan kurinpitodelegaatio on ottanut käsittelyynsä myös kaksi muuta tilannetta perjantain kierrokselta.

Jukurien ja TPS:n välisessä ottelussa turkulaisjoukkueen Ruben Rafkin löi mikkeliläisten kultakypärää Alexander Ruuttua takaapäin päähän. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistusta, mutta temppu voi johtaa käsittelyn seurauksena pelikieltoon.

SaiPan ja Sportin välisessä kamppailussa Kalle Miketinacin taklaus SaiPan Eero Klintrupin pään seudulle on puolestaan otettu myös kurinpidon syyniin. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 5+PR.