TPS:n puolustaja Ruben Rafkin on sivussa lauantain SM-liigaottelusta Jukureita vastaan kurinpidollisista syistä.
Rafkin iski Jukurien kultakypärää Alexander Ruuttua niskaan poikittaisella mailalla samojen joukkueiden kohdatessa perjantaina Mikkelissä.
Lyönti päätti Ruutun pelin, mutta tilanteesta ei tuomittu rangaistusta. Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen kävi tapauksesta kuumana vaihtoaitioissa. Tuomaristo ei kuitenkaan lähtenyt tarkistamaan tilannetta videolta.
SM-liigan kurinpito ilmoitti lauantaiaamuna ottaneensa Rafkinin lyönnin tutkintaansa. Tämän takia puolustaja ei ole TPS:n kokoonpanossa illan kohtaamisessa Turussa.
Kurinpito otti perjantain kierrokselta tutkintaansa myös Sportin Kalle Miketinacin taklauksen SaiPan Eero Klintrupin päähän. Tilanteesta tuomittiin ottelussa pelirangaistus.
3:28Sportin Kalle Miketinac ajettiin ulos tästä päähän kohdistuneesta taklauksesta.