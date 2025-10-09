MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei allekirjoita Leo Komarovin kritiikkiä SM-liigassa jaetuista tappelupelikielloista.

Tällä hetkellä ilman sopimusta oleva voimahyökkääjä Komarov kritisoi voimakkain sanankääntein viime viikonloppuna HIFK:n Lauri Sinivuorelle ja JYPin Pekka Jormakalle ei-spontaanista tappelusta annettuja kahden ottelun pelikieltoja.

– Nyt iltakaljat pois ja aloittakaa tekee hommia, 2 peliä tosta? Ootteko kattonut oikea video? Kaksi welterweightia halailee pelin lopussa ja te annatte pelikieltoja ,on ajat muuttunut.. #hävetkää, Komarov kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– Minä olen tässä eri mieltä kuin Leo Komarov, Karri Kivi linjasi Liigaviikossa torstaina.

SM-liigan säännöt sanovat, että jos tappelu käynnistyy suoraan aloituksesta ja se käydään paljain nyrkein, seurauksena on kahden ottelun pelikielto.

– Sitä ei tosin tiedä, että onko matkan aikana ollut jotain, joka on aiheuttanut heidän välilleen jotain. Minun mielestäni se ei ole tässä oleellista, Kivi toteaa.

– Sitä ei minun mielestäni tarvitse tässä tilanteessa miettiä, koska sääntö on niin, että jos on aloitus ja hanskat tippuvat…

Kivi ei halua palata aikoihin reilun vuosikymmenen taakse, kun joukkueiden kovanyrkit testasivat toisiaan etukäteen sovituissa nyrkkihippasissa. Näitä nähtiin muun muassa Jokerien ja HIFK:n välillä.

– Se riistäytyi käsistä.

Kiven mielestä vastaavanlainen kehitys on mahdollista, jos yksittäisiä tilanteita aletaan katsoa sormien läpi.

