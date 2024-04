Lentoyhtiö erehtyy jatkuvasti pitämään 101-vuotiasta vauvana

– Oli niin hassua, että he luulivat minua pieneksi vauvaksi. Olenhan jo vanha rouva, Patricia kertoo BBC:lle.

– Sama tapahtui myös viime vuonna ja he odottivat lennolle lasta minun sijastani.

Patricialle on aina varattu aikuisen lentolippu, mutta mitä ilmeisimmin varausjärjestelmä ei pysty käsittelemään niin kauas taaksepäin menevää syntymäaikaa, ja siirtää sen oletuksena 100 vuotta eteenpäin.

Matkoja edelleen vuosittain

Sairaanhoitajana aikanaan työskennellyt Patricia matkustaa joka vuosi tapaamaan perhettään ja paetakseen Chicagon kylmiä talvia. Hänen mukaansa American Airlinesin henkilökunta on ollut ystävällistä ja auttavaista sekaannuksesta huolimatta. BBC ei saanut American Airlinesilta kommenttia Patrician tapaukseen.

Vaikka Patrician tapaus saa aikaan huvitusta, 101-vuotias toivoisi, että virhe saataisiin korjattua. Tilanne aiheuttaa hänelle ongelmia, sillä lentokenttähenkilökunta ei esimerkiksi ole valmis kuljettamaan häntä terminaalista lentokoneeseen, koska he odottavat kannettavaa lasta.

– Toivoisin, että he saisivat virheen tietokoneessa korjattua, jotta tytärparkani ei tarvitsisi kantaa kaikkia matkatavaroitamme lähes puoltatoista kilometriä portilta toiselle, Patricia sanoo.

Seuraava matka jo suunnitelmissa

Patricia matkusti yksin 97-vuotiaaksi saakka, mutta on sittemmin luottanut perheensä apuun matkustaessaan.

– Minulla on ongelmia näköni kanssa, minkä vuoksi en halua enää matkustaa yksin, Patricia kertoo.

Samalla Patricia on varma, etteivät ongelmat saa häntä lopettamaan matkustamista. Hän odottaakin jo seuraavaa matkaa ensi syksynä. Silloin Patricia on jo täyttänyt 102 vuotta, ja ehkä varausjärjestelmäkin on päässyt kärryille hänen iästään.