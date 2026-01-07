Katariina Kähkönen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana monissa eri tehtävissä.



Kähkönen on esimerkiksi tuttu MTV Uutisten sosiaalisesta mediasta, jossa hän toimittaa uutisia nuorille. Kähkösen sosiaalisen median sisältöjä löytyy erityisesti MTV Katsomosta, Instagramista, Tiktokista ja Youtubesta.



Kähkönen käsittelee työssään monipuolisesti uutisaiheita ja häneen voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä juttuvinkkeihin liittyen.