Lena Ulvaeusilla diagnosoitiin aiemmin parantumaton leukemia.
Lena Ulvaeus on kuollut 76-vuotiaana, uutisoivat ruotsalaismediat. Ulvaeus oli Abba-yhtyeestä tunnetun Björn Ulvaeusin entinen vaimo.
– Kaipaan häntä kovasti. On surullista, että hän on kuollut. Erostamme huolimatta ajattelen häntä usein, Björn kertoo Expressen-lehdelle.
Entinen pariskunta oli naimisissa 41 vuotta ja heillä on kaksi aikuista lasta. Lena ja Björn erosivat noin neljä vuotta sitten.
Lena Ulvaeusilla diagnosoitiin parantumaton leukemia vuonna 2003.