Yli 400 ihmistä jonotti ruokaa lemmikeille Helsingissä – joulumieltä jakamassa ollut yhdistys huolestuneena: "Pitkin vuotta meiltä pyydetään apua"

Syy on tärkeä: eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue järjesti sunnuntaina Lemmikkien leipäjono -tapahtuman, jossa vähäosaisten ihmisten lemmikeille tarjotaan ruokaa.

Pääsääntöisesti Suomessa toimivan yhdistyksen mukaan avuntarve on viime aikoina lisääntynyt selvästi.

– Pitkin vuotta meiltä pyydetään apua, mutta tämä on lähinnä se, jolla me voimme auttaa, eli järjestetään kerran vuodessa tämmöinen isompi lemmikkien leipäjono, Rekku Rescue ry:n puheenjohtaja Katja Noro valittelee MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

Leipäjonosta viikoksi apua



Leipäjono tarjoaa kissoille ja koirille ruokaa, joka on saatu erilaisina lahjoituksina niin yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin.

Koirille on tarjolla kuivaruokaa, kun kissojen evästarjonta on hieman laajempi: viiksikkäille on tarjolla sekä märkä- että kuivamuonaa.