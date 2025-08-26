Sadan tonnin panostus: Amsterdamin kanaviin asennetaan pieniä portaita kissoille

Amsterdamin kanavat ovat pienille eläimille vaarallisia.

Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam tunnetaan kanavistaan, jotka kuuluvat UNESCO:n maailmanperintökohdelistalle.

Ikoniset kanavat ovat kuitenkin jo pitkään vaarantaneet kaupungin kissojen turvallisuuden. Eläinsuojelujärjestö Dierenambulance Amsterdam kertoo 19 kissan hukkuneen kanavaan puolen vuoden aikana tänä vuonna.

Amsterdamissa pyritään nyt estämään kissojen hukkumista asentamalla pieniä portaita kanavien varrelle. Portaiden avulla kissat pääsevät kipuamaan ylös vedestä. Ennen ylös pääseminen oli lähes mahdotonta kanavien korkeiden muurien vuoksi.

Kaupunki ryhtyy toimiin Eläinpuolueen aloitteesta

Independent-lehti kertoo kaupungin myöntäneen aloitteelle 100 000 euroa.

Aloitteen esitti Eläinpuolueen (PvdD) edustaja Judith Krom. Eläinpuolue ajaa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia.

– Yksinkertainen toimi voi estää valtavaa eläinten kärsimystä, Krom sanoi ehdotuksessaan.

Amsterdamin kaupunginvaltuusto äänesti 10. heinäkuuta Kromin esityksen puolesta.

– Hyväksytty esitys osoittaa, että kaupunkina otamme vastuun eläinten hengen suojelemisesta, Krom sanoi.

Yhteistyötä eläinsuojelujärjestön kanssa

Kaupunki tekee yhteistyötä Dierenambulancen kanssa selvittääkseen, millä alueilla kissat ovat suurimmassa vaarassa hukkua. Portaiden rakentaminen aloitetaan myöhemmin tänä vuonna.

Kanavien varrella olevat korkeat muurit ovat jo pitkään olleet haasteena kaupungin kissoille ja muille pienille eläimille. Nyt kaupunki pyrkii ratkaisemaan ongelman käytännön keinoin.

Eläimet saattavat vahingossa tippua kanavaan esimerkiksi säikähtäessään, paikallisen kissatietokeskuksen Katten Kenniscentrumin Maggie Ruitenberg kertoi hollantilaiselle Volkskrant-päivälehdelle.

– Portaat voivat todella pelastaa eläinten hengen, kunhan niitä on tarpeeksi, hän sanoi.

