Keravalainen Jannika perheineen remontoi vanhan asuntovaunun uuteen uskoon – katso kuvat ennen ja jälkeen!

Kyseessä oli retrovaunu vuodelta 1986, Solifer Artic. Se on noin viisi metriä pitkä, ja siinä on kymmenen neliötä.

Näin idea remppaprojektista syntyi

Asuntovaunu ostettiin pari vuotta sitten

Sisärakenteet kuntoon

Kun huonokuntoiset eristeet oli revitty pois ja vaihdettu uusiin, oli seinäpintojen vuoro. Ulkopuolelta kaikki listat on putsattu massoista ja massattu uudelleen.

Naapurin firmasta puuta ilmaiseksi

– Ajatuksena on ollut se, että kaikki, mitä kierrätettynä voidaan hankkia, se hankitaan, hän kertoo.

Mystinen vuotokohta

Uusia ja vanhoja kalusteita

Keittiö on sekin yhdistelmä itse tehtyä ja hankittua. Osa tavaroista on ostettu Ikeasta, ja yläkaapin Jannika teki itse.

Vaunun takaosassa ollut istuinsyvennys muutettiin kiinteäksi sängyksi. Nyt siinä on kerrossänkymäisesti kaksi petipaikkaa.

– Se on suunniteltu meidän erityispojan mukaan. Hänellä on omia haasteita nukkumiseensa liittyen, kertoo Jannika.

Kaappeja poistettu myös

Wc vain hätätapauskäytössä

Asuntovaunussa on myös wc, mutta Jannikan mukaan sitä tullaan käyttämään vain äärimmäisessä hädässä.

Läheiset mukana projektissa

Veljet esimerkiksi tekivät asuntovaunun sähkötyöt uusiksi. Alkuperäinen Solikka toimi kaasulla, nyt tilalla on aurinkopaneelijärjestelmä.

Itse tehtyä, uutta ja kirpparitavaraa

Osa asuntovaunun sisustusjutuista on ostettu kirpputorilta. Jotkut tavarat, kuten lukon, hän on ostanut käytettynä netistä.

Jannika muistelee, että esimerkiksi sohvatyynyt on tuotu kotoa ja hankittu kirppareilta. Taljat on ostettu uutena.

Vanhat sohvanpäälliset auton etuosassa on tuunattu. Jannika heitti alun perin vaaleanpunaiset kankaat mustan värin kanssa pesukoneeseen. Niistä tuli siistit harmaat.

Loppusuoralla ollaan

Nyt asuntovaunuprojekti alkoi olla valmis. Vessa on pönttöä vaille ja joitain listoja tullaan vielä asentamaan.

– Solikka on rakennettu aika lailla sillä, mitä se on ollut, mutta uusilla materiaaleilla, että on päivitetty tähän vuosikymmeneen, hän kertoo.