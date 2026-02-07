Suomen lipunkantajana Milano-Cortinan talviolympialaisissa toiminut jääkiekkoilija Mikko Lehtonen saapui kisakylään päiviä ennen joukkuekavereitaan.

Zürichissä pelaava Lehtonen on Leijonien olympiajoukkueen ainoa Euroopassa leipänsä ansaitseva pelaaja. Loput saapuvat Milanoon Pohjois-Amerikasta.

Jo kolmansissa talviolympialaisissaan pelaava Lehtonen oli päivää avajaisten jälkeen yhä vaikuttunut saamastaan lipunkantajan tehtävästä.

– Tosi suuri kunnia. Tuo on yksi kovimmista, minkä urheilijana voi saada. Saa edustaa omaa maataan ja kantaa lippua olympialaisissa. Tosi kova juttu, ja arvostan kyllä korkealle, Lehtonen kertoi MTV Urheilulle.

Lehtonen odottelee vielä joukkuekavereitaan Milanon kisakylään. Sillä välin hänellä on seuraa Leijonien joukkueenjohdosta ja muusta Suomen kisajoukkueesta. Olympiakylä on vaikuttanut viihtyisältä.

– Aika kompaktin kokoinen. Ei mikään jätti-iso. Hyvät puitteet niin kuin aikaisemmissakin (olympialaisissa). Hyvä fiilis, kun on paljon eri urheilijoita ja paljon porukkaa. Tunnelma on aina hyvä, Lehtonen totesi.

Suomen naisten kiekkomaajoukkueen keskuudessa levinnyt norovirus on aiheuttanut Lehtosen mukaan vain pieniä toimenpiteitä kisajoukkueen keskuudessa.

– Totta kai kaikki tekevät kaiken voitavan, ettei tulisi tartuntoja enää. Siitä on ihan hyvin huolehdittu, että kaikki paikat on saatu puhtaaksi eikä tartuntoja enää tulisi lisää.

– Täällä on paljon porukkaa eri paikoista, joten tietenkin hygieniasiat ovat tärkeässä osassa, ettei tulisi mitään tauteja, Lehtonen sanoi.