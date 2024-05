Leijonien rakastettu isähahmo ihailee Jesse Puljujärveä – tietää elävästi tämän kokeman helvetin: "On rajua"

Eletään toukokuun puolta väliä Tshekin pääkaupungissa Prahassa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen jääharjoitus on juuri päättynyt valtavan kokoisessa laitoksessa, 02 Areenan harjoitushallissa.

Runsaspäinen mediajoukko odottaa Leijonien pelaajia, jotka astelevat yksi kerrallaan hallin päätyovista valokeilaan.

Kuhina käy, kun osa pelaajista ja osa joukkueen valmennuksesta vastailee kysymyksiin televisiokameroiden edessä. Osa on kirjoittavan toimittajajoukon raastavassa grillissä.

Kaikessa hiljaisuudessaan hallin taustatilan nurkkaukseen saapuu taho, joka ei yleensä paistattele parrasvaloissa. Tervehdin herrasmiestä, joka sattuu olemaan Leijonien tämän hetken pitkäaikaisin työntekijä.

Häntä on kutsuttu vuosien varrella monilla nimillä. Liimana, isähahmona, muun muassa.

– Hyppäsin vuoden 2003 kotikisojen jälkeen lenkkiin mukaan. Moskovan EHT-turnaus oli ensimmäinen tapahtuma, jossa olin. Sen jälkeen tulikin vastaan jo World Cup. Olen sanonut, että hyppäsin Rinkelinmäeltä suoraan Toronton kirkkaisiin valoihin, Leijonien taustavaikuttaja Juha Sulin muistelee MTV Urheilulle.

Sulin aloitti jo 1990-luvun lopulla SM-liigaseura HPK:n hierojana. Sieltä hänet poimittiin myös maajoukkueen puolelle.

Nyt hän on käsite A-maajoukkueympyröissä. Ei ole pelaajaa, joka ei puhuisi hymyissä suin ”Jullin huoneesta”.

– Vaikka ei tarvitsisi edes hierontaa, niin siellä on aika iso kokoontuminen aina Jullin hierontahuoneessa. Tarinaa riittää, ihan loputtomiin. Kaikin puolin hieno mies, Leijonien puolustaja Vili Saarijärvi ylistää Sulinia, leveästi hymyillen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Naurua ja väittelyjä

Sulinin huone on paikka, missä puhutaan elämästä.

– Se on henkinen pesä. Sinne on hyvä tulla, eikä sinne tarvitse saapua seiniä pitkin hiippaillen. Olemme kaikki täällä saman tavoitteen perässä ja pelaamme samalla logolle. Se antaa turvaa. Olen sanonut nuorille jätkille, että sinne pitää tulla, eikä tarvitse ajatella niin, että onko ansainnut paikkansa sinne vai ei. Kun sinne tulee, niin merkkaamme listaan, että pelaaja on käynyt siellä. Hiljalleen sinne aletaan tulla muurahaisten tavoin. Siellä saa olla oma itsensä ja siellä saa jakaa huumoria. Tärkeintä on se, että täällä kisoissa ei tarvitse koko ajan pelata vain jääkiekkoa. Nämä ovat kuitenkin pitkiä viikkoja. Siellä huoneessa puhutaan kaikesta muustakin, Sulin sanoo MM-kisojen keskellä Prahassa.

Sulin mainitsee ”nuoret”. Niitä piisaa Leijonien tämän kevään joukkueessa.

– Heiltä tulee uusia näkökulmia ja uusia juttuja. Meillä on ollut todella hauskoja iltakeskusteluja. Tuolla on saanut pumpata vaikkapa (Konsta) Heleniukselta tai (Oliver) Kapaselta näkemyksiä esimerkiksi musiikkiin liittyen. Yritän pitää huolen siitä, että siellä huoneessa tulee naurunremahduksia, mistä kaikki saavat energiaa arkeen, Sulin toteaa.

Leijonien joukkueessa 18-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius on ollut isosti tapetilla, koska hän on yksi Suomi-kiekon tämän hetken suurimmista lupauksista. Kun asiaa yhtään selvittelee, paljastuu, että Helenius on melkoinen persoona kulissien takana.

– He käyvät mahtavia sananvaihtoja (Pekka) Jormakan kanssa. Siihen liittyy vielä (Olli) "chief" Jokinen. Se on hauskaa, kun he keskustelevat ja väittelevät, ja he molemmat hakevat katseella mua siinä hoitopöydässä. Nuori mies Helenius haastaa hyvillä kysymyksillä ja argumenteilla vanhempaa virkamiestä Jormakkaa. Nuo ovat helvetin hauskoja hetkiä. Siinä vaiheessa kun he keskustelevat, kämppä menee ihan hiljaiseksi, kun pitää kuunnella, että mihin mikäkin vääntö aina johtaa. Se on sellaista kaverillista väittelyä, Sulin kertoo taustatarinaa virneen kera.

Leijonien tämän kevään MM-joukkueessa riittää persoonia. Yksi heistä on Jesse Puljujärvi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hattua päästä

– Hän tekee määrätyt jutut aivan täysin eri lailla kuin moni muu, Sulin aloittaa Puljujärvestä.

– Hän on täysammattilainen, joka treenaa joka aamu punttisalilla. Yritämme käydä siellä töiden alla. Siellä hän aina ahertaa ja tekee omia hommiaan. Nostan kyllä hattua hänelle, Sulin tekee kuvainnollisia arvostusliikkeitä.

Sulin viittaa Puljujärven historiaan. 26-vuotias hyökkääjä kävi viime kesänä isossa operaatiossa, missä hänen molemmat lonkkansa leikattiin.

Sulin tietää elävästi sen, millaisen helvetin läpi Puljujärvi joutui kulkemaan.

– Mun omat lonkkani leikattiin 10 vuotta sitten. Kun katson häntä, ajattelen, että millaisen työmäärän läpi hän on mennyt niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla. Se, että hän on tässä tänään meidän kanssamme ja rakentaa taas omaa juttua, on aivan helkkarin upea asia.

Molempien lonkkien leikkaukseen liittyy muun muassa se, että ihmisen pitää käytännössä opetella uudestaan kävelemään.

– Olen nähnyt videoita hänen kuntoutuksestaan ja olen nähnyt hänen leikkauskuvansa. Se on aika rajua, kun satakiloinen kaveri painaa tuolla menemään, luistelee ja taistelee. Sitä menoa on hieno seurata, kun tietää, mitä se poika on käynyt läpi. Kun tuollaisen keskelle päätyy, varsinkin alku kolahtaa suoraan pääkuppiin. Sitä käy aika syvällä ihmistasolla. Hän on tullut hienosti sieltä pinnalle, Sulin jakaa arvostusta Puljujärven suuntaan.

Sulin ei voi kuin hymyillä, kun hänelle jakaa huomioita siitä, miten Puljujärvi lensi torstain Itävalta-pelissä. Täynnä nälkää, iloa ja energiaa.

– Näissäkin kisoissa esimerkin voimalla on iso merkitys, Sulin painottaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Intohimolla

Kun Leijonat operoi maailmalla, taustalla häärii melkoinen läjä erinäköisiä toimijoita. On penkkivalmentajia, videovalmentajia, huoltajia, joukkueen johtohenkilöitä ja fyysisen puolen uurtajia.

Sulin kuuluu nelihenkiseen hoitoryhmään.

– Joukkueen lääkäri Tuomo Nalisvaara on ikään kuin meidän esimiehemme. Hierojia meillä on minun lisäkseni Tero Tolvanen ja Hero Mali (fysiikkavalmentaja), joka on myös siellä mukana. Meillä on neljän hengen tiukka ”medical-tiimi”. Teemme yhteistyössä hommia joukkueen hyvinvoinnin eteen, Sulin esittelee.

Jääkiekon MM-kisoissa päivät ovat pitkiä. Varsinkin jos Leijonat pelaa myöhään illalla, mitä se tekee taas esimerkiksi ensi viikolla.

– Noiden iltapelien jälkeen päivä saattaa venyä noin kahden nurkille. Kyllähän se tuntuu sillä hetkellä, kun menee kaiken jälkeen suihkuun ja siivoilee vielä perään. Samaan aikaan miettii, että ”mites tuo huominen”. Tässä on äärettömän kova intohimo tätä hommaa kohtaan. Jokainen peli on vähän sama kuin menisi ensitreffeille. Alavatsaa kutittaa. Sen takia tässä on tullut oltua jo pitkään. On ollut mahtavaa, kun on saanut tuoda omaa ammattitaitoa ja huumoria tuonne. Jotain on varmaan tullut tehtyä oikein, kun on saanut olla tässä niin pitkään mukana, Sulin kiittelee.

Sulin on ollut Leijonien hieroja vajaassa 30 arvoturnauksessa. Joukkoon on mahtunut niin liuta MM-kisoja, olympialaisia kuin kaksi World Cup -turnausta.

– Tämä on ollut pitkä, mutta todella antoisa reissu, Sulin hymyilee ja poistuu Prahassa taas asian pariin.