"Uskomaton tyyppi" – Leijonien rakastettu hahmo on IFK-legenda, joka sai käydä syvällisen arvokeskustelun menestyksen alttarilla

Joskus yksi lempinimi voi aiheuttaa samankaltaisen reaktion kymmenissä huippu-urheilijoissa ja toimijoissa. Leveän hymyn ja aitoa iloa.

Kölli.

”Peluri. Hän on tosi avulias ja hyväsydäminen persoona” – Marko Anttila.

”Jos jokin asia painaa mieltä tai askarruttaa, aina tietää, että Köllin kanssa voi mennä juttelemaan” – Atte Ohtamaa.

”Kun jotain kysyy, kaikki hoituu. Ja kuittia lentää. Hän on tosi hyvä jätkä” – Sami Vatanen.

”Kölli on ihan huikea. Ihan sama, että mikä ongelma on tai mitä pitää hoitaa, niin hän myös hoitaa” – Harri Säteri.

”Nöyrä duunari. Ennen kaikkea hän on huikea tyyppi. Hän tekee kaikkensa, jos tarvitsemme jotain” – Mikko Lehtonen.

”Tuntuu, että mikään ei ole esteenä. Hän on ikään kuin yksi pelaaja, joka hoitelee meidän asioitamme. Loistava, todella hyvä ihminen” – Teemu Hartikainen.

”Hienoa olla hänen kanssaan maajoukkueessa. Ei hänestä voi sanoa mitään muuta kuin hyviä asioita. Ihan huippujätkä” – Mikael Granlund.

”Hän on niin karismaattinen, rauhallinen, mutta samalla toiminnan mies. Vaikka joukkuejohtajana hänen pitää välillä vaatia, niin hän osaa hoitaa senkin niin jämäkän lempeästi. Uskomaton tyyppi” – Mikko Manner.

Ei vain taustalla

Ylistysvirsi vetää Kortelaisen nöyräksi. Kyse ei ole pelkästään kiitollisuudesta vaan aidosta arvostamisesta.

– Leijonat on Suomessa iso ja kiinnostava brändi. On äärimmäisen kiitollinen olo, että saa olla tämmöisessä hommassa mukana, mikä aidosti kiinnostaa ihmisiä. Eikä se ole edes se pointti, vaan se, että millaisen porukan kanssa tuolla saa joka päivä tehdä töitä. Suurin ilo tulee siitä, kun saa yhtenä pienenä palasena laittaa omaa kroppaa muiden puolesta likoon, Kortelainen vastaa kehuihin.

Entinen huippupelaaja, Mika ”Kölli” Kortelainen, 55, on toiminut Leijonien joukkuejohtajana kaudesta 2018–19 lähtien. Häntä ei otettu pelkästään asioiden järjestelijäksi tai taustahahmoksi. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on pitänyt huolen siitä, että Kortelaisen ääni kuuluu, kun Suomen joukkuejohto kokoontuu.

– Hänellähän on paita siellä katossa, Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner huikkaa, viitaten Helsingin legendaariseen, Nordenskiöldinkadun jäähalliin.

Sen ikonisesta paitarivistöstä löytyy Kortelaisen kilpinuttu, numerolla 22.

Pelaajaurallaan 607 liigaottelua tahkonnut ja niissä 430 pistettä naputtanut Kortelainen pääsi juhlimaan IFK:n kanssa Suomen mestaruutta keväällä 1998. Leijonissa hän tuo johtoryhmään pelaajaäänen Jere Lehtisen kanssa.

– Häneltä tulee hyviä vinkkejä, silloin kun on tarve. Aika paljon hän on taustalla. Sitten kun häneltä kysytään, niin hän vastaa. Hän on sen verran fiksu jätkä, että hänellä ei ole aina ensimmäisenä suu auki. Siitä voisi ottaa itsekin mallia, puhelias kiekkoromantikko Manner naurahtaa.

Kortelainen hakee sanojaan, kun hän puhuu päävalmentaja Jalosen tekemästä eleestä. Tänäkin keväänä Kortelainen on spekuloimassa, kun Leijonien johto valmistelee käärmekeittoja tulevia koitoksia varten.

– Etuoikeutettu olo. Puhutaan Suomen huippuvalmentajista, joiden keskellä oppii koko ajan uusia asioita. Hirveä kunnioitus Jukan johtamistyyliä, koko valmennusta ja Jereä kohtaan, Kortelainen kiittelee ympärillä olevia tahoja.

Omana itsenä

Kun Leijonien GM Jere Lehtinen soitti Kortelaiselle ja kysyi häntä maajoukkueen matkaan, istahti pitkän linjan hyökkääjä alas.

– Silloin piti käydä itsensä kanssa arvokeskusteluja. Olen kuitenkin HIFK-kasvatti ja minun aikanani IFK:n pukukoppi ei ollut semmoinen, että siellä sai olla sellainen kuin oli, Kortelainen myöntää.

Kortelainen viittaa IFK:n rosoiseen historiaan. Aikoihin, jolloin IFK:n pelaajat olivat kylän kovimpia jätkiä. IFK oli brändi, joka ohjasi olemusta ja käyttäytymistä.

Leijonissa yksi isoimmista arvoista on se, että jokainen joukkueen jäsen tuo oman persoonansa soppaan mukaan.

– Tässä on nähnyt sen, mitä tapahtuu, kun kaikki saavat olla aidosti omia itseään ja miten he saavat sitä kautta kaiken irti itsestään. Siihen on aika helppo kasvaa mukaan. Erilaiset tyypit vain rikastuttavat kokonaisuutta. Sen nämä vuodet ovat opettaneet, Kortelainen miettii Leijonat-aikaansa.

Kortelainen pitää yllä kyseisiä arvoja pienillä kujeiluilla, tilannetajulla ja terävällä huumorilla. Hän haluaa pitää huolen siitä, että Leijonat on turvallinen ja välittävä ympäristö.

Se näkyy vastakaikuna. Ei ole tahoa, joka ei Kortelaisesta pitäisi.

– Tiedän, että arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ihan tasapuolisesti. Nämä ovat niitä Leijonien arvoja, joista pidämme kiinni. Sen takia tämä on niin mielipuolisen positiivinen ja erilaisia ihmisiä täynnä oleva yhteisö. He, ihmiset, tekevät tästä matkasta niin makean, Kortelainen ylistää.

Vanha ja uusi aika

Kortelaisen pelaajauran aikana jääkiekon oheiskulttuuri oli jotain muuta, mitä se on nykyään. Vaikka hän ei itse koskaan pelannut yhtään maaottelua, ovat muistikuvat hyvin vahvat siitä, miten takavuosina toimittiin.

– Silloin kun elämä on täynnä kieltoja, silloinhan niitä kieltoja haluaa rikkoa. Nyt niitä ei ole. Miksei pelaaja, joka käy syömässä, voi ottaa siinä samalla oluen tai lasin viiniä ruuan kanssa. Onhan se niin, että jos hyvän pihvin vetää, niin kyllä siihen mun mielestä hyvä punaviinilasi kuuluu! Kortelainen heittää tapoihin liittyen.

– Pakottaminen ja kieltäminen ovat vanhaa maailmaa. Me luotamme pelaajiin. He ovat aikuisia ihmisiä ja he tekevät niitä valintoja, jotka he kokevat itselleen parhaiksi.

Juomis- ja juhlintakulttuuri on ollut myös näissä MM-kisoissa esillä. Tapetille on noussut erityisesti Yhdysvaltojen joukkue, joka on ravannut Tampereen yössä.

Toisin on ollut Leijonien kohdalla.

Kortelaisen ei ole tarvinnut vahdata pelaajien perään.

– Jos joku lähtee hölmöilemään, niin joo, kyllähän se meitäkin tahraa, mutta kyllä se hölmöilijä itse joutuu ne pahimmat seuraukset kärsimään. Hän on tehnyt silloin huonon valinnan, Kortelainen miettii.

Sen sijaan Kortelainen, Leijonien joukkuejohtajana, kannustaa pelaajia tekemään juuri niitä valintoja, jotka palvelevat heitä itseään.

– Jos elämä on 24/7 pelkkää lätkää, niin eihän sitä kukaan jaksa. Puhutaan huippuammattilaisista. Silloin kun on aika pelata, harjoitella tai kun käydään jotain läpi, silloin ollaan läsnä. Sitten kun ei ole virallista ohjelmaa, niin ei muuta kuin ota ja mene, heitä perhoa tai mene järvelle uimaan. Ihan mikä tuntuu parhaalta. Tai mene muiden pelaajien kanssa syömään. Sehän vain raikastaa mieltä. Olemme kuitenkin olleet jo kuutisen viikkoa reissussa. Kun lähdetään kohti loppuhuipennusta, niin meillä pitää olla ”fresh mind”, Kortelainen kaivaa kuivainnollisen termin käyttöön.

VIDEO: MM-kotikisoissa on yksi erityinen riesa Leijonien joukkuejohtaja Mika Kortelaiselle

Finaalitakuu

Kortelaiseen liittyy omaa maagisuutta. Hänen aikanaan Leijonat on ollut jokaisessa arvoturnauksessa vähintään finaalissa.

Yksi olympiakulta, yksi maailmanmestaruus ja yksi MM-hopea.

– En tiedä onko hän menestyksen salaisuus, mutta ei hän ainakaan sitä mitenkään haitannut ole, Leijonien kevään 2019 kultakapteeni Marko Anttila naurahtaa.

– Voihan se olla Köllikin! Leijonien MM-tehopakki Mikko Lehtonen miettii, Kortelaisen onnen talismaaniasemasta.

Kortelaista aihe naurattaa. Nöyryys kumpuaa pinnalle, vaikka puhutaan hyvin iloisista ja upeista saavutuksista.

– Ehkä kunnia kuuluu jonnekin muualle. On käynyt tsägä, että olen hypännyt oikeaan aikaan mukaan, Kortelainen hymyilee.

– Hyvä matka on kuitenkin tärkein juttu ja se, millainen ilmapiiri joukkueen ympärillä on. Näissä arvoturnauksissa puhutaan kuitenkin yksittäisistä peleistä, Jonkun voittaa, jonkun häviää. Miten se ”Tami” (Juhani Tamminen) sanoi, voittaminen on ikään kuin crème de la crème, Kortelainen letkauttaa.

Leijonat on taas koko kansan huulilla. Panokset ovat tapissa, kun jääkiekkomaajoukkue hakee historian neljättä MM-kultaa. Kiinnostus on tapissa ja tv-vastaanottimien äärelle kerääntyy jatkuvasti miljoonia katsojia.