Leijonien Konsta Helenius, 18, on pian koko kansan huulilla – Olli Jokinen paljastaa superlahjakkuuden suurimman salaisuuden

Tämä kysymys nousee tänään sunnuntaina kansan huulille, kun Leijonat kohtaa MM-kisojen päiväottelussa Iso-Britannian.

Jääkiekkoa aktiivisesti seuraavat tahot tietävät hyvin sen, että kyseessä on erittäin lupaava pelaaja, joka on ollut jo pinnalla kotoisessa SM-liigassa.

Aloitetaan persoonasta. Millainen tyyppi on Konsta Helenius?

– Huikea kaveri. Kova suustaan, Heleniuksen viime vuosien joukkuetoveri, Leijonien hyökkääjä Pekka Jormakka kuvailee MTV Urheilulle.

– Huikea nuori mies, kaikin puolin, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen komppaa.

– Aika äänekäs, villi tyyppi. Juttua lentää ja hyviä ideoita tulee aina, Helenius vastaa itse kysymykseen virne huulillaan.

– Meillä oli sellainen sanonta Mikkelissä, että jos et tiedä jotain, niin kysy ”Konalta”. Hän tietää kaikesta kaiken, Heleniuksen viime vuosien valmentaja Olli Jokinen naurahtaa.

Jokisen mukaan Helenius uskaltaa haastaa valmentajia ja hän uskaltaa kyseenalaistaa sen, että miksi asioita tehdään aina tietyllä tavalla.

– Sanoin hänelle monta kertaa, että sää pystyt sanomaan noita juttuja mulle ja voimme keskustella noista asioista, mutta en ole ihan varma, että pystyykö (John) Tortorella ottamaan noita kommentteja vastaan, Jokinen huikkaa, viitaten NHL:n pitkäaikaiseen rääväsuuhun, värikkääseen valmentajaikoniin Tortorellaan.

– Konstalla on huippupelaajan luonne. Hänellä on koko ajan pilke silmäkulmassa ja hän on erittäin pidetty pelaaja. Hän on persoona, joka näyttää sen, että on kiva olla hallilla ja että on kiva kilpailla. Hän haluaa olla koko ajan tietyllä tavalla kaiken keskipisteenä. Hänellä on kova itseluottamus ja usko omiin kykyihin. Hän vetää rinta rottingilla menemään, mutta hän on oikealla tavalla nöyrä, Jokinen jatkaa kuvailua.

– Hän ei ehkä ihan aina mieti sitä, että mitä hän sanoo ääneen. Hän laukaisee saman tien sen, että mikä on hänen mielipiteensä johonkin asiaan. Sieltä tulee välillä aika hyviä letkautuksia. Huima kaveri ja hänellä on järisyttävä itseluottamus omaan hommaan. Hänestä huokuu se, että hän tietää, mihin hän on matkalla ja kuinka hyvä pelaaja hän oikeasti onkaan. Sitä on hauska katsoa, Heleniuksen viime vuosien seurajoukkueen Jukureiden kapteeni Jormakka kuvailee.

Vastaus huutoon

Heleniuksen nimi nousi pinnalle jo silloin, kun hän oli vasta 15-vuotias. Helenius takoi Tapparan B-junioreissa kovaa jälkeä, minkä jälkeen hän hyppäsi porrasta ylemmäs, saman seuran A-junioreiden nippuun.

Helenius ei ehtinyt vetää edes yhtä kokonaista kautta A-junioreissa eli U20-tasolla, ennen kuin hän hyppäsi isompiin ympyröihin. Helenius lähti syksyllä 2022 kahden kauden ajaksi lainalle toiseen liigaseuraan, Mikkelin Jukureihin.

Taustalla oli idea. Jukureita luotsasi entinen huippupelaaja Olli Jokinen.

– Meillä oli sellainen teema, että häntä valmennetaan NHL-tyylillä. Hän teki joulukuussa Tapparaa vastaan kolme maalia ja etsin väkisin kolme-neljä sellaista klippiä, missä hän ei tehnyt asioita hyvin ja näytin ne joukkueen edessä. Kyse oli jokapäiväisestä eteenpäinviemisestä, missä kuorta kovennettiin. Minun isoin viestini hänelle oli se, että huippupelaajat saavat eniten krediittiä lehdissä, mutta heitä myös kritisoidaan kaikista eniten. Sama koskee myös joukkueen sisäisiä käytäntöjä. Krediittiä tulee, mutta opittavaa pitää myös saada, Jokinen perkaa kaksikon yhteistä aikaa.

Helenius nautti suunnattomasti yhteistyöstä Jokisen kanssa.

– Hän halusi viedä minua eteenpäin ja sen huomasi arjessa. Mikään ei riittänyt. Vaikka vedin hyvin, niin hän ei tyytynyt siihen. Hän viestitti koko ajan siitä, että pitää vain jatkaa tuosta, Helenius kuvailee.

Helenius muistaa hyvin tärkeän opin, minkä Jokinen jakoi hänelle viime syksynä.

– Laitoin hänelle vastaikää viestiä siitä, että muistatko, mitä silloin painotin. Puhuin siitä, että keskity puolustamiseen, kamppailupelaamiseen ja aloittamiseen. Hyökkääminen ja pelinrytmittäminen tulevat kyllä selkärangasta. Kun nuo teemat eli puolustaminen ja kamppailupelaaminen saadaan nostettua eri tasolle, niin silloin voit pelata MM-kisoissa. Hän muisti sen, Jokinen sanoo nyt.

Helenius vastasi huutoon. Tavoite täyttyi.

Nyt hän on miesten MM-kisoissa.

Isoin salaisuus

Kun Helenius valittiin Leijonien MM-miehistöön, hän oli vasta 17-vuotias. Helenius pelasi keväällä ensimmäiset A-maaottelunsa häkki päässä.

Se ei paljoa menoa hidastanut.

– Hän on erinomainen jääkiekkoilija, jolla on kaikki avut samassa paketissa. Hän on erittäin älykäs pelaaja, loistava luistelija, joka ikäisekseen ja kokoisekseen kamppailee erittäin jämäkästi. Hänellä on vahva maila ja hän on kylmähermoinen pelaaja, jotka pystyy sekä itse ratkaisemaan, syöttämään että pysymään kiekossa tiukoissa paikoissa. Sen lisäksi hän on erittäin hyvä aloittaja rightin pelaajana. Kaikki näyttää erittäin hyvältä niin hänen kuin Suomi-kiekon kannalta pitkäksi aikaa, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ylistää Heleniusta.

Kun Heleniukselta itseltä kysyy siitä, että millainen pelaaja hän on, nuoren hyökkääjän luonne tulee vahvasti esiin.

– Voittava, Helenius ilmoittaa.

Omalla pelaajaurallaan NHL:ssä yli 1000 ottelua pelannut Olli Jokinen ehti valmentaa Heleniusta puolentoista kauden ajan. Nyt Jokinen paljastaa Heleniuksen kaikista suurimman salaisuuden.

Hän kertoo napakasti syyn sille, miksi Heleniusta voi pitää isona superlupauksena.

– Nyt kun hän meni alle 18-vuotiaiden MM-kisojen jälkeen takaisin A-maajoukkueeseen, niin hän oli heti viimeisessä EHT-ottelussa Leijonien paras sentteri. Hän pystyy mukautumaan pelin tasoon tai jopa menemään vähän sen yli. Se kertoo siitä, että miten hyvä pelaaja hän oikeasti onkaan, Jokinen täräyttää.

– Huippulahjakkailla pelaajilla menee niin, että viikko harjoittelua oikeassa ympäristössä vastaa kuukauden harjoittelua sellaisella pelaajalla, joka ei ole aivan yhtä lahjakas. Ei tarvitse katsoa kuin sitä, että mitä A-maajoukkue on jo tehnyt hänelle. Hän on kehittynyt siinä ajassa, mitä hän on saanut olla A-maajoukkueessa. Hän kehittyy myös kisojen aikana, koska ympäristö antaa sille mahdollisuuden, Jokinen ennustaa.

Jokinen kiteyttää kaiken Heleniuksen luonteen kautta. Esiin nousee yksi iso kuvaileva seikka: kilpailullisuus.

– Saimme Mikkelissä monena maanantai-iltana nauraa maha kippurassa valmentajien ja paikalla olleiden pelaajien kanssa, kun kilpailimme extraharjoituksissa siitä, että kuka tekee eniten maaleja. Hän yritti jopa niissäkin huijata, että hän voittaisi. Hän on niin kova kilpailemaan. Hän haluaa aina voittaa. Se näkyy esimerkiksi aloituksissa, missä hän on kehittynyt valtavasti vuoden aikana. Vielä alkukaudella hänellä ei ollut mitään jakoa minua vastaan, nyt minulla ei ole häntä vastaan. Eteenpäin on menty. Hän on fiksu kaveri ja hän katsoo paljon muiden pelejä. Hän on ikään kuin koko ajan läsnä. Jos vaikka perjantaina oli A-junioreiden peli, niin ei siellä montaa liigaäijää näkynyt. Konsta kyllä löytyi aina jostain nurkasta. Hän ei katsele vain koosteita, vaan hän katsoo peliä, koska hän tykkää jääkiekosta. Ja hän haluaa oppia.