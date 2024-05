Leijonien tärkeä taustahahmo vetäytyy sivuun MM-kisojen jälkeen – Jukka Jaloselta lämpimiä sanoja

Lehtosen ja Jalosen yhteistyö alkoi jo syksyllä 2015, kun Lehtonen toimi Suomen alle 20-vuotiaiden MM-joukkueen maalivahtivalmentajana.

– Meillä on ollut ”Leken” kanssa aika unohtumattomia vuosia, kun ruvetaan ynnäilemään, että mitä olemme saaneet aikaiseksi ja missä olemme olleet mukana. Tilastot ovat aika kovat, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo hänen ja Lehtosen yhteisistä vuosista MTV Urheilulle.

Jalonen otti Lehtosen mukaan myös Leijoniin, kun hän palasi A-maajoukkueen päävalmentajaksi syksyllä 2018. Kaksikko on voittanut yhteisellä pätkällä kaksi miesten maailmanmestaruutta (2019 ja 2022), olympiakultaa (2022) ja nuorten maailmanmestaruuden (2016). Tämän lisäksi pätkään on mahtunut myös yksi hopeakevät Leijonien matkassa (2021).

– Kaikkien noiden saavutusten takaa on löytynyt erinomaista maalivahtipeliä, mihin Lekellä on ollut oma osuutensa. Nämä ovat olleet hienoja vuosia Leken kanssa – ehdottomasti, Jalonen kiittelee.

Onko haikeus puskenut jo pinnalle?

– En ole vielä kyyneleitä tirauttanut, mutta kyllä nämä viimeiset kisat ovat. Se on ihan varmaa, Lehtonen sanoo Prahassa.

– Olen sydänjuuriani myöten kiitollinen niille kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet siihen, että olen saanut olla täällä ja että olen tänne päässyt. Tämä on ollut iso juttu meikäläiselle, Lehtonen tunnelmoi.

Lehtonen, 57, on ollut Leijonille tärkeä taustahahmo. Hän on heittänyt persoonansa kehiin oikein olan takaa.

Viime keväänä muistikuviin jäivät hetket, kun Lehtonen veti Suomen Euroviisu-edustajan Käärijän lanseeraamia tanssiliikkeitä Leijonien pukukopissa voittoisan pelin jälkeen.

Tähän päälle lisätään se, mitä hän päästää suustansa ulos.

Vitsiä lentää, jatkuvalla syötöllä.

– Leke on tuonut meidän johtoryhmäämme oman mausteensa. Kuittailua on tullut häneltä ja välillä myös häntä kohtaan. Ihan sama on koskenut kaikkia tässä. Positiivinen huumori on yksi meidän iso vahvuutemme. Otamme vastaan ja annamme samalla mitalla takaisin, Jalonen sanoo aiheesta, lisäten perään:

– Leke kuuluu vahvasti tuohon osastoon. Hän on sanavalmis, fiksu kaveri, Jalonen toteaa lämpimästi.

Lehtosen mukaan Leijonien johtoryhmässä on jo viritelty kaikenlaisia lempinimiä tämän kevään aikana.

Olet saanut osasi?

– Olen, olen, jumalauta. Voi, voi, Lehtonen naurahtaa ääneen.

– Mitähän kaikkea mulle on keksitty… Leka14 oli yksi, en tiedä mistä se tuli. Se oli ”Mamban” (Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner) keksimä. Noita on paljon, Lehtonen perkaa.

– Ihan kaikkea ei kannata edes ulospäin kertoa, että mitä siellä (pukukopin syövereissä) höpötellään, Jalonen hymähtää.

Jos Jalonen jakaa ylistystä Lehtosesta, samaa tarinaa tulee myös toiseen suuntaan.

– Nämä ovat olleet ihan huikeita vuosia. Meillä on ollut kova luottamus puolin ja toisin. Arvostan häntä todella paljon. Adjektiivit eivät oikein riitä siihen, että osaisi kuvailla järkevämmin. Olen pirun kiitollinen hänelle. On ollut hienoa tehdä töitä tuollaisen johtajan kanssa. Tässä on päässyt nauttimaan hetkistä, Lehtonen vastaa.

Viisuhuuma vielä odottelee

Leijonien MM-urakka alkaa perjantaina, kun vastaan asettuu Tshekki. Suomen joukkue siirtyi jo alkuviikosta Prahaan, missä se on harjoitellut pitkin viikkoa.

– Mulla on todella hyvä fiilis joukkueesta. Tuossa on paljon uusia pelaajia mukana – nuoruuden intoa ja kokemusta. Meillä on hyvä mix kasassa. Kyllähän nuo harjoituspelien tulokset kertovat varmasti jotain, Lehtonen sanoo, viitaten siihen, miten Leijonat otti yhdeksästä valmistavasta pelistään kahdeksan voittoa.

Tämän vuoden Leijonissa on samoja kantoja kuin kevään 2019 MM-voittonipussa. Joukkueessa ei ole tähtinimiä, mutta se on ollut äärimmäisen yhtenäinen jo nyt.

– Meidän viime vuosiemme iso vahvuus on ollut joukkue, isolla J:llä. On sitten ryhmässä ollut ketä tahansa, niin pääsääntöisesti on mennyt hyvin, kun on menty joukkue edellä. Henki ja yhdessä oleminen ovat olleet aina hyviä mittareita joukkueesta, Lehtonen miettii.

Mutta entäpäs ne Euroviisut? Lehtonen kun on tullut tutuksi kovana viisufanina.

Tällä kertaa huuma odottaa itseään.

– En ole vielä kuullut heidän biisiään. Jonkun pätkän olen jossain nähnyt. Toivotaan, että he pärjäävät, Lehtonen sanoo Suomen edustajasta eli Windows95manista.