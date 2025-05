Leijonien NHL-supertähti Juuse Saros: eläimellinen suoritus – kulisseissa huimaa puhetta

Juuse Saros on ollut tämän kevään MM-kisoissa Leijonien ylivertaisesti suurin tähti. Saros torjui uskomattomalla tavalla maanantain Kanada-ottelussa, kun Leijonat teki jymypaukun ja otti 2–1-voiton.

Kanada oli otteluun lähdettäessä selkeä ennakkosuosikki – olihan sillä riveissään Nathan MacKinnonin ja Sidney Crosbyn kaltaisia megatähtiä.

Niin vain suomipoika laittoi vaahteranlehdet lujille.

Vaikka hyökkääjä Patrik Puistola toimi Leijonille käänteentekevänä pelaajana, ei Suomen joukkue olisi ottanut voittoa ilman huikeasti torjunutta Juuse Sarosta.

Saros, 30, torjui eläimellisellä tavalla tolppien välissä, pitäen Suomen joukkueen kanssa Kanadan NHL-tähdet kurissa. Kanada teki lopulta vain yhden osuman varsinaisella peliajalla.

– Onhan tuo hyvä saavutus. Se lähti siitä, kun kaikki antavat kaikkensa, ollaan samalla sivulla ja puolustetaan tiiviisti. Tämä oli hyvä suoritus joukkueelta, Saros totesi pelin jälkeen MTV Urheilulle.

Saros antoi vuolaasti kunniaa edessä olleille pelaajille.

– Kyllähän tuossa hommia riitti, mutta siinä oli tiivis viisikko edessä. Emme antaneet mitään ilmaiseksi kaverille. On kiva pelata tuollaisen joukkueen takana, Saros hymyili.

Saros loisti jo lauantain Latvia-pelissä, kun hän takasi Leijonille voitonsauman. Sama toistui maanantaina Kanadaa vastaan.

MM-kisalehtereille ja kotikatsomoihin vaikuttaa siltä, että Saros on aivan ilmiömäisessä iskussa.

Onko näin? Mikä fiilis omasta suorittamisestasi herää juuri nyt?

– Tuntuu ihan hyvältä. Aina siellä on pieniä juttuja, mitä koittaa parantaa. Sitä yrittää ottaa aina kiekon kerrallaan kiinni, eikä mieti eteenpäin tai ala tyytyä johonkin, Saros vastaa.

Juuse Saros (kuvan valkopaita) operoimassa Kanada-ottelun voittomaalikilpailussa.Lehtikuva

Saros koki tällä kaudella vaikeuksia NHL-seura Nashville Predatorsin maalilla. Predators jäi lupaavista ennakkoasetelmista huolimatta pudotuspelien ulkopuolelle. Saros päätti tämän jälkeen lähteä Leijonien matkaan ollessaan täysin terveenä.

– Vaikka on ollut vaikea kausi, niin minulla on ollut vahva luotto siitä, että pystyn pelaamaan hyvää lätkää. Sitä on yrittänyt koko vuoden ajan treenata tuon eteen, Saros sanoo.

NHL-supertähti Saros jakoi huimaa tekstiä MM-kisojen kulisseissa, kun hän puhui Leijonien tämän kevään joukkueesta.

– Iso juttu tässä on se, kun on tuollainen joukkue edessä, mikä puolustaa noin organisoidusti. Tuolla ei tule ylivoimahyökkäyksiä omiin, eikä siellä anneta helppoja vastahyökkäyksiä vastustajille. Tuossa pystyy itsekin luottamaan siihen, että mitä sieltä tulee eteen. Sitä kautta pelaaminen on yksinkertaisempaa. Pitää antaa puolustukselle kunniaa – tuossa on veskarin kiva pelata, Saros ylisti.

Saroksen tämän kevään MM-tilastot ovat jylhää luettavaa. Hän on kopannut kiekkoja viidessä kamppailussa torjuntaprosentilla 95,41. Saroksen päästettyjen maalien keskiarvo on vain 1,26 osumaa ottelua kohden.

Leijonat otti maanantaina ison voiton, mikä näkyi myös lehtereiden puolella. Kymmentuhatpäinen suomalaisyleisö innostui yhteislauluihin jo pelin aikana.

– Oli aika siistiä, Saros fiilistelee.

– Sitä yrittää totta kai keskittyä pelin aikana, mutta yritin tauoilla nauttia tuosta menosta. Sitä pitää muistaa, ettei ihan joka kerta pääse tällaisiin peleihin. Se, että suomalaiset laulavat pelin jälkeen, onhan se spesiaalitilanne, Saros jatkoi tunnelmointiaan.

Leijonien MM-turnaus jatkuu heti tiistaina, kun se kohtaa alkulohkon päätösottelussa Slovakian. Taisto lähtee käyntiin Suomen aikaan kello 17.20. Ottelu on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.